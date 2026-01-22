Рейтинг@Mail.ru
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма
"Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T13:08
2026-01-22T13:08
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d0d123f4c46b5d0588abac427a4340d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе предприятия.В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение – ожидаются мокрый снег, дождь, туман и гололед.В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады, уточнили в "Крымэнерго".После полудня стало известно, что в Сакском районе Крыма из-за аварии обесточены три села. Это населенные пункты: Кольцово, Желтокаменка, Туннельное.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, крым, новости крыма, энергосистема крыма, погода в крыму
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма

На "Крымэнерго" сформированы дополнительные бригады из-за надвигающейся непогоды

13:08 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе предприятия.
В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение – ожидаются мокрый снег, дождь, туман и гололед.
"На предприятии действует режим повышенной готовности", – сказано в сообщении.
В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады, уточнили в "Крымэнерго".
После полудня стало известно, что в Сакском районе Крыма из-за аварии обесточены три села. Это населенные пункты: Кольцово, Желтокаменка, Туннельное.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
