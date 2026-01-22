https://crimea.ria.ru/20260122/energetiki-kryma-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-obyavlennogo-shtorma-1152603319.html

Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного шторма

"Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе предприятия.

2026-01-22T13:08

гуп рк "крымэнерго"

штормовое предупреждение

крым

новости крыма

энергосистема крыма

погода в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщили в пресс-службе предприятия.В Крыму на 23 и 24 января объявлено экстренное штормовое предупреждение – ожидаются мокрый снег, дождь, туман и гололед.В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады, уточнили в "Крымэнерго".После полудня стало известно, что в Сакском районе Крыма из-за аварии обесточены три села. Это населенные пункты: Кольцово, Желтокаменка, Туннельное.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.

Новости

гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, крым, новости крыма, энергосистема крыма, погода в крыму