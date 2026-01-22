https://crimea.ria.ru/20260122/eks-glavu-gospogransluzhby-ukrainy-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatok-1152610050.html
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T15:07
2026-01-22T15:07
2026-01-22T15:17
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
новости
украина
взятка
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150776301_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_aeb3534769d916eb666dc57663bac0d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, уличенному в получении взяток за контрабанду сигарет.В четверг украинские СМИ сообщили, что у Дейнеко проходят обыски. Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.Позже пресс-служба НАБУ опубликовало пресс-релиз. По информации силовиков, Дейнеко и другие чиновники Госпогранслужбы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС – по три тысячи евро за каждое авто.По данным ведомства, только за июль-ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысячи евро.Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетикеСуд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известноПочему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150776301_0:56:1280:1016_1920x0_80_0_0_df9399f00835c68a2f9a01b5bbf3b05d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , новости, украина, взятка, граница
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
Экс-главу погранслужбы Украины подозревают в получении взяток за контрабанду сигарет
15:07 22.01.2026 (обновлено: 15:17 22.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, уличенному в получении взяток за контрабанду сигарет.
В четверг украинские СМИ сообщили, что у Дейнеко проходят обыски. Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.
Позже пресс-служба НАБУ опубликовало пресс-релиз. По информации силовиков, Дейнеко и другие чиновники Госпогранслужбы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС – по три тысячи евро за каждое авто.
"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-служащие Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, только за июль-ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысячи евро.
Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: