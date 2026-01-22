Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T15:07
2026-01-22T15:17
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
новости
украина
взятка
граница
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, уличенному в получении взяток за контрабанду сигарет.В четверг украинские СМИ сообщили, что у Дейнеко проходят обыски. Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.Позже пресс-служба НАБУ опубликовало пресс-релиз. По информации силовиков, Дейнеко и другие чиновники Госпогранслужбы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС – по три тысячи евро за каждое авто.По данным ведомства, только за июль-ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысячи евро.Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей.
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток

Экс-главу погранслужбы Украины подозревают в получении взяток за контрабанду сигарет

15:07 22.01.2026 (обновлено: 15:17 22.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, уличенному в получении взяток за контрабанду сигарет.
В четверг украинские СМИ сообщили, что у Дейнеко проходят обыски. Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.
Позже пресс-служба НАБУ опубликовало пресс-релиз. По информации силовиков, Дейнеко и другие чиновники Госпогранслужбы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС – по три тысячи евро за каждое авто.
"В 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-служащие Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, только за июль-ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысячи евро.
Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей.
