https://crimea.ria.ru/20260122/eks-glavu-gospogransluzhby-ukrainy-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatok-1152610050.html

Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток

Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток - РИА Новости Крым, 22.01.2026

Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы... РИА Новости Крым, 22.01.2026

2026-01-22T15:07

2026-01-22T15:07

2026-01-22T15:17

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

новости

украина

взятка

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150776301_0:176:1280:896_1920x0_80_0_0_aeb3534769d916eb666dc57663bac0d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили подозрение бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко, уличенному в получении взяток за контрабанду сигарет.В четверг украинские СМИ сообщили, что у Дейнеко проходят обыски. Следственные действия проводятся в рамках дела о неправомерной выгоде, связанной с контрабандой сигарет.Позже пресс-служба НАБУ опубликовало пресс-релиз. По информации силовиков, Дейнеко и другие чиновники Госпогранслужбы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС – по три тысячи евро за каждое авто.По данным ведомства, только за июль-ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тысячи евро.Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. Пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов – члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетикеСуд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известноПочему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , новости, украина, взятка, граница