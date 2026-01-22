https://crimea.ria.ru/20260122/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152613573.html
Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Два беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T16:50
2026-01-22T16:50
2026-01-22T16:54
крым
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
белгородская область
обстрелы белгородской области
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Удар был отражен в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Кроме того, ПВО отработала и над Белгородской областью, уничтожив два вражеских дрона. В ночь на четверг над Крымом сбили три украинских беспилотника.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, белгородская область, обстрелы белгородской области, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, новости, новости сво
Два беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили два беспилотника - Минобороны
16:50 22.01.2026 (обновлено: 16:54 22.01.2026)