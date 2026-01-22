Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152613573.html
Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Два беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T16:50
2026-01-22T16:54
крым
министерство обороны рф
атаки всу
атаки всу на крым
белгородская область
обстрелы белгородской области
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Удар был отражен в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Кроме того, ПВО отработала и над Белгородской областью, уничтожив два вражеских дрона. В ночь на четверг над Крымом сбили три украинских беспилотника.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, белгородская область, обстрелы белгородской области, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, новости, новости сво
Два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили два беспилотника - Минобороны

16:50 22.01.2026 (обновлено: 16:54 22.01.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Удар был отражен в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, ПВО отработала и над Белгородской областью, уничтожив два вражеских дрона.
В ночь на четверг над Крымом сбили три украинских беспилотника.
Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.
В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымМинистерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости КрымаСрочные новости КрымаНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:35Французские военные задержали в Средиземном море танкер из Мурманска
18:10Трубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозы
17:58В Севастополе будет громко - работает флот
17:50Зеленский обвинил Европу в слабости после встречи с Трампом
17:43Из-за проводки вспыхнул диван: на пожаре в Крыму эвакуировали 15 человек
17:31В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
17:27Ростов на пороге шторма - введен режим повышенной готовности
17:21"Сбер" провел более 700 мероприятий для студентов Крыма
17:15На Кубани застройщик возместит миллиардный ущерб природе
17:06На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь
17:01США до сих пор не вернули российских моряков с "Маринеры" - реакция МИД
16:56В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году
16:50Два беспилотника сбили над Крымом
16:46"Этот конфликт должен завершиться": Трамп встретился с Зеленским
16:32Рейд в Севастополе открыт - паромы и катера снова курсируют через бухту
16:28Крымский мост открыт
16:20Камчатку трясет: у побережья произошло сильное землетрясение
16:11В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 130 млрд рублей
16:01Новый год все: когда в Симферополе начнут разбирать украшения
15:46Часть Симферополя обесточена
Лента новостейМолния