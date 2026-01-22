https://crimea.ria.ru/20260122/dva-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152613573.html

Два беспилотника сбили над Крымом

Два беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Удар был отражен в период с 15:00 до 16:00 по московскому времени. Кроме того, ПВО отработала и над Белгородской областью, уничтожив два вражеских дрона. В ночь на четверг над Крымом сбили три украинских беспилотника.Вечером 21 января стало известно о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Жертвами удара стали три человека, еще восемь были ранены. Троих пострадавших готовят к эвакуации в краевую клиническую больницу.В порту загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Открытое горение одного из резервуаров ликвидировали, а очаг возгорания еще на одном был полностью потушен минувшей ночью. Для борьбы с огнем группировку нарастили до 208 человек и 51 единицы техники. Утром 22 января пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

