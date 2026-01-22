День войск авиации противовоздушной обороны России – инфографика

https://crimea.ria.ru/20260122/den-voysk-aviatsii-protivovozdushnoy-oborony-rossii--infografika-1143548118.html

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. Соответствующий праздник учрежден приказом главнокомандующего войсками ПВО от 25... РИА Новости Крым, 22.01.2026

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны. Соответствующий праздник учрежден приказом главнокомандующего войсками ПВО от 25 октября 1996 года в память о том, что в 1942 году произошло образование авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны. Этому способствовал приказ Народного Комитета обороны СССР, согласно которому корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выделенные для противовоздушной обороны территории страны, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания были переданы в полное подчинение командующему войсками ПВО. В годы Первой мировой войны (1914-1918) значительная часть истребительной авиации привлекалась для прикрытия крупных промышленных и административно-политических центров. Выполнение этих специфических задач и предопределило зарождение авиации ПВО. В 1916 году в русской армии был сформирован отдельный авиационный дивизион в составе трех истребительных авиационных отрядов (по шесть самолетов) для обороны Петрограда (теперь Санкт-Петербург).В годы Гражданской войны (1917-1922) были сформированы истребительные авиационные отряды для обороны Москвы, Кронштадта и Тулы, но их участие было ограничено из-за незначительного количества боевых самолетов и подготовленных экипажей.В послевоенный период началось быстрое развитие военной авиации, в том числе истребительной. Совершенствовались организационная структура авиации ПВО, способы боевого применения и взаимодействия с другими средствами противовоздушной обороны. Тыловые объекты предусматривалось оборонять специально выделенными частями истребительной авиации противовоздушной обороны во взаимодействии с зенитной артиллерией, зенитными прожекторами и с использованием аэростатов заграждения.До Великой Отечественной войны (1941-1945) и в начале войны все соединения и части истребительной авиации входили в состав военно-воздушных сил (ВВС), при этом некоторые из них выделялись для выполнения задач противовоздушной обороны объектов страны.В январе 1942 года истребительную авиацию, выделенную для обороны объектов, подчинили командованию ПВО страны. В состав авиации ПВО из ВВС передали 40 истребительных авиационных полков. В мае 1943 года для обороны Москвы и ряда важных объектов Подмосковья была сформирована 1-я воздушная истребительная армия ПВО. К концу Великой Отечественной войны истребительная авиация ПВО включала одну армию, четыре корпуса, 24 дивизии (всего около 3200 самолетов-истребителей).За годы войны она стала одним из основных родов войск ПВО и основным средством борьбы с самолетами противника на дальних подступах к объектам прикрытия. Соединения и части авиации ПВО не только выполняли задачи по прикрытию крупных промышленных и политических центров и других районов, но и принимали активное участие в прикрытии войск, объектов фронтового тыла и коммуникаций. С переходом советских войск к широким наступательным действиям они участвовали в обеспечении наступательных операций фронтов, блокировании окруженных группировок в районах Сталинграда (ныне Волгоград), Корсунь-Шевченковского, Будапешта (Венгрия), Познани (Польша), немецкой крепости Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), в прикрытии перегруппировок стратегических резервов и переправ через Керченский пролив, Днепр, Вислу, Одер, Дунай и другие. Истребительная авиация Мурманского и Архангельского районов ПВО участвовала в операциях Северного флота по обеспечению проводки конвоев.Летчиками авиации противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны было совершено около 270 тысяч самолетовылетов, проведено 6787 воздушных боев, уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов.За боевые заслуги в годы войны 92 летчикам ПВО было присвоено звание Героя Советского Союза, а Александр Карпов удостоен этого звания дважды.В конце 1991 года на вооружении войск ПВО находилось около 2220 истребителей-перехватчиков. В результате раздела вооруженных сил СССР после распада Советского Союза, на территории России осталось около 65% сил и средств, которыми располагали войска ПВО Советского Союза. Указом президента РФ от 1993 года на территории России для прикрытия от возможных угроз с воздушного (а в перспективе – космического) пространства было определено 1,5 тысячи важнейших объектов. Из них около 30% должны были прикрываться в общей системе ПВО силами истребительной авиации.В разные годы на вооружении авиационных частей ПВО стояли такие легендарные самолеты, как МиГ-1, МиГ-3, Як-1, Як-7, Як-9, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и многие другие. С приходом эры реактивной авиации в авиапарк ПВО поступали, сменяя друг друга Су-9, Су-15, Як-28П и другие. На вооружении современных пилотов сейчас состоят истребители МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-34 различных модификаций, идет разработка самолета следующего поколения – дальнего перехватчика МиГ-41.Сегодня функции авиации войск противовоздушной обороны выполняют экипажи истребительной авиации. Авиагруппы под единым командованием в Воздушно-космических силах продолжают эффективно решать задачи по обороне воздушного пространства России. Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации.Находящиеся на вооружении истребительной авиации самолеты-перехватчики несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты уничтожить любой объект-нарушитель воздушного пространства страны или принудить его к посадке. Они регулярно поднимаются в небо при поступлении сигнала о возможных нарушениях воздушной границы, в том числе, при обнаружении метеозондов в стратосфере планеты.Помимо боевого дежурства, экипажи истребителей проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач: сопровождение воздушных целей, принуждение объектов к посадке, ведение воздушного боя и уничтожение нарушителей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости. Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.

