Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма

Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма

2026-01-22T12:31

2026-01-22T12:31

2026-01-22T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым. Ученый и соавтор книги, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов называет издание совершенно новым и непохожим на предыдущее. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.Ранее сообщалось о выпуске второго издания Красной книги республики. Она включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось. Список видов растений и грибов расширен с 405 до 432.По словам Прокопова, фактически второй сборник является третьим по счету. Многие виды животных в нем поменялись, а акцент делался именно на крымские иллюстрации.Он отметил, что во втором издании исправлено много недочетов. К примеру, некоторым видам птиц был присвоен нулевой статус. Что означает отсутствие вида как такового. Однако птицы не исчезали полностью, а просто улетали в другие места для гнездования.Также исчезнувшим считался один из видов моллюсков. Формально на территории Крыма он отсутствовал. Но затем оказалось, что животные включены в Красную книгу Севастополя, поскольку в Пятой Балке проходит граница между двумя регионами.Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров отметил, что, к сожалению, исчезающих животных стало больше.Ранее сообщалось, что из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламингоТри новых особо охраняемых природных территории появились в КрымуВ Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк

