Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым
12:31 22.01.2026 (обновлено: 12:38 22.01.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым. Ученый и соавтор книги, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов называет издание совершенно новым и непохожим на предыдущее. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.
Ранее сообщалось о выпуске второго издания Красной книги республики. Она включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось. Список видов растений и грибов расширен с 405 до 432.
По словам Прокопова, фактически второй сборник является третьим по счету. Многие виды животных в нем поменялись, а акцент делался именно на крымские иллюстрации.
"Об этом мало кто знает, если вы откроете эту книгу, то увидите, что это третье издание, а не второе. Но это издание, в отличие от предыдущих, совершенно новое. Поменялись многие виды. Кстати, делали упор еще на то, чтобы по возможности заменить иллюстрации. Дополнить, поменять. В прошлом издании было много не крымских иллюстраций. В этот раз примерно процентов 30 из фото заменены на крымские", – рассказал Прокопов.
Он отметил, что во втором издании исправлено много недочетов. К примеру, некоторым видам птиц был присвоен нулевой статус. Что означает отсутствие вида как такового. Однако птицы не исчезали полностью, а просто улетали в другие места для гнездования.
Также исчезнувшим считался один из видов моллюсков. Формально на территории Крыма он отсутствовал. Но затем оказалось, что животные включены в Красную книгу Севастополя, поскольку в Пятой Балке проходит граница между двумя регионами.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров отметил, что, к сожалению, исчезающих животных стало больше.
"Тенденция к утрате важных и редких представителей меняется. Поэтому обновленный вариант второго издания частично увеличился за счет добавленных представителей флоры и фауны. Важно чтобы Красная Книга осталась в памяти, а животных было больше", – подчеркнул Назаров.
Ранее сообщалось, что из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
