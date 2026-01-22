Рейтинг@Mail.ru
Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260122/chto-izmenilos-vo-vtorom-izdanii-krasnoy-knigi-kryma-1152601363.html
Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым. Ученый и соавтор книги, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T12:31
2026-01-22T12:38
новости крыма
крым
природа
животные
растения крыма
птицы крыма
красная книга крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152598938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_581d8d667651d21f87c70606d6b94fed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым. Ученый и соавтор книги, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов называет издание совершенно новым и непохожим на предыдущее. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.Ранее сообщалось о выпуске второго издания Красной книги республики. Она включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось. Список видов растений и грибов расширен с 405 до 432.По словам Прокопова, фактически второй сборник является третьим по счету. Многие виды животных в нем поменялись, а акцент делался именно на крымские иллюстрации.Он отметил, что во втором издании исправлено много недочетов. К примеру, некоторым видам птиц был присвоен нулевой статус. Что означает отсутствие вида как такового. Однако птицы не исчезали полностью, а просто улетали в другие места для гнездования.Также исчезнувшим считался один из видов моллюсков. Формально на территории Крыма он отсутствовал. Но затем оказалось, что животные включены в Красную книгу Севастополя, поскольку в Пятой Балке проходит граница между двумя регионами.Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров отметил, что, к сожалению, исчезающих животных стало больше.Ранее сообщалось, что из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламингоТри новых особо охраняемых природных территории появились в КрымуВ Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-spasli-primerzshikh-ko-ldu-ptits-1152574614.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/16/1152598938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80009c761b36650be54e0001fc72c498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, природа, животные, растения крыма, птицы крыма, красная книга крыма
Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма

В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым

12:31 22.01.2026 (обновлено: 12:38 22.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
Презентация второго издания Красной книги РК - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали второе издание Красной книги Республики Крым. Ученый и соавтор книги, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов называет издание совершенно новым и непохожим на предыдущее. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.
Ранее сообщалось о выпуске второго издания Красной книги республики. Она включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось. Список видов растений и грибов расширен с 405 до 432.
По словам Прокопова, фактически второй сборник является третьим по счету. Многие виды животных в нем поменялись, а акцент делался именно на крымские иллюстрации.

"Об этом мало кто знает, если вы откроете эту книгу, то увидите, что это третье издание, а не второе. Но это издание, в отличие от предыдущих, совершенно новое. Поменялись многие виды. Кстати, делали упор еще на то, чтобы по возможности заменить иллюстрации. Дополнить, поменять. В прошлом издании было много не крымских иллюстраций. В этот раз примерно процентов 30 из фото заменены на крымские", – рассказал Прокопов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
Презентация второго издания Красной книги РК - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Презентация второго издания Красной книги РК
Он отметил, что во втором издании исправлено много недочетов. К примеру, некоторым видам птиц был присвоен нулевой статус. Что означает отсутствие вида как такового. Однако птицы не исчезали полностью, а просто улетали в другие места для гнездования.
Также исчезнувшим считался один из видов моллюсков. Формально на территории Крыма он отсутствовал. Но затем оказалось, что животные включены в Красную книгу Севастополя, поскольку в Пятой Балке проходит граница между двумя регионами.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
Презентация второго издания Красной книги РК
1 из 3
Презентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
Презентация второго издания Красной книги РК
2 из 3
Презентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
Презентация второго издания Красной книги РК
3 из 3
Презентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Презентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Презентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Презентация второго издания Красной книги РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров отметил, что, к сожалению, исчезающих животных стало больше.

"Тенденция к утрате важных и редких представителей меняется. Поэтому обновленный вариант второго издания частично увеличился за счет добавленных представителей флоры и фауны. Важно чтобы Красная Книга осталась в памяти, а животных было больше", – подчеркнул Назаров.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрезентация второго издания Красной книги РК
Презентация второго издания Красной книги РК - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Презентация второго издания Красной книги РК
Ранее сообщалось, что из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым прилетели фламинго
Три новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму
В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
Спасслужба Севастополя спасла птиц на водозаборе
Вчера, 14:48
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
 
Новости КрымаКрымПриродаЖивотныеРастения КрымаПтицы КрымаКрасная книга Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Что изменилось во втором издании Красной книги Крыма
12:22Три села обесточены в Сакском районе
12:07В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиля
12:01Кремль: взнос в $1 млрд в "Совет мира" потребует разблокировки активов РФ
11:55На дорогах Крыма сильный туман
11:47В Дагестане поезд столкнулся с машиной
11:42Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнение
11:32Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
11:11ВТБ: рынок сбережений в России в 2025 году вырос на 16%
10:57"Осталось решить один вопрос": Уиткофф об урегулировании на Украине
10:51Глава минтранса Кубани и два его зама арестованы по делу о мошенничестве
10:46Стали известны подробности нападения подростка на сотрудницу лицея
10:42Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуации
10:35"Вы празднуете химеру": эксперт о Дне соборности Украины
10:18В Нижнекамске подросток ранил ножом сотрудницу лицея
10:15В Севастополе появится 700 рабочих мест благодаря новым инвестсоглашениям
10:10Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве
10:04В России создали первый в мире препарат для терапии гепатита В
09:55Муфтияты Крыма и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
09:44В Феодосии вспыхнул магазин
Лента новостейМолния