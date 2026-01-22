https://crimea.ria.ru/20260122/chast-simferopolya-obestochena-1152611046.html
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе обесточены порядка 20 улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе обесточены порядка 20 улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в компании.Ранее в четверг сообщалось, что в Сакском районе остались без света три села из-за аварии на сетях.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного штормаВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
15:46 22.01.2026 (обновлено: 15:47 22.01.2026)