Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Часть Симферополя обесточена
Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Часть Симферополя обесточена
В Симферополе обесточены порядка 20 улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе обесточены порядка 20 улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в компании.Ранее в четверг сообщалось, что в Сакском районе остались без света три села из-за аварии на сетях.Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за объявленного штормаВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
Новости
симферополь, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Часть Симферополя обесточена

В Симферополе обесточены порядка 20 улиц и переулков из-за аварии на сетях

15:46 22.01.2026 (обновлено: 15:47 22.01.2026)
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе обесточены порядка 20 улиц и переулков из-за аварии на сетях. Об этом информирует "Крымэнерго".
"Симферополь, улицы: Дм. Ульянова, Батумская, Русская, Гражданская, Качинская, Зенитная, Миллера, Поповкина, Батурина, Бульварная, Севастопольская, Трубаченко, Балаклавская, Ливневая; переулки: Русский, Ореховый, Батумский и прилегающие к ним улицы и переулки", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, уточнили в компании.
Ранее в четверг сообщалось, что в Сакском районе остались без света три села из-за аварии на сетях.
Морозная погода, которая установилась в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим ввели графики отключений.
