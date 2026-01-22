Рейтинг@Mail.ru
Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера" - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
Ведущим солистам Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю грозит увольнение за исполнение балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Ведущим солистам Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю грозит увольнение за исполнение балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на европейских гастролях. Танцовщиков обвиняют в "распространении продукта страны-агрессора". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство культуры страны.Сообщается, что руководство Нацоперы и минкульт готовят некие решения в рамках "трудовых отношений". По всей вероятности, их планируют уволить.СМИ напомнили, что народная артистка Украины, балерина Наталья Мацак ранее открыто критиковала изъятие из репертуара оперы произведений российских композиторов. В частности, она говорила, что отменили не только балет Чайковского, но и "Спартак" Арама Хачатуряна, "Кармен-сюиту" Родиона Щедрина и другие. По ее словам, это культурное наследие является мировым, и отказ от классического репертуара принес артистам украинского балета колоссальный ущерб.Ранее минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора.
Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"

Танцовщикам Национальной оперы Украины грозит увольнение за исполнение "Лебединого озера"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Ведущим солистам Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю грозит увольнение за исполнение балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на европейских гастролях. Танцовщиков обвиняют в "распространении продукта страны-агрессора". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство культуры страны.
"Во время официального отпуска эти артисты выехали за границу. Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт страны-агрессора. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов", – говорится в цитируемом журналистами ответе украинского минкульта.
Сообщается, что руководство Нацоперы и минкульт готовят некие решения в рамках "трудовых отношений". По всей вероятности, их планируют уволить.
СМИ напомнили, что народная артистка Украины, балерина Наталья Мацак ранее открыто критиковала изъятие из репертуара оперы произведений российских композиторов. В частности, она говорила, что отменили не только балет Чайковского, но и "Спартак" Арама Хачатуряна, "Кармен-сюиту" Родиона Щедрина и другие. По ее словам, это культурное наследие является мировым, и отказ от классического репертуара принес артистам украинского балета колоссальный ущерб.
Ранее минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора.
