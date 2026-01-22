https://crimea.ria.ru/20260122/artistov-baleta-natsopery-ukrainy-uvolyat-za-ispolnenie-lebedinogo-ozera-1152596575.html
Артистов балета Нацоперы Украины уволят за исполнение "Лебединого озера"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Ведущим солистам Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю грозит увольнение за исполнение балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" на европейских гастролях. Танцовщиков обвиняют в "распространении продукта страны-агрессора". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министерство культуры страны.Сообщается, что руководство Нацоперы и минкульт готовят некие решения в рамках "трудовых отношений". По всей вероятности, их планируют уволить.СМИ напомнили, что народная артистка Украины, балерина Наталья Мацак ранее открыто критиковала изъятие из репертуара оперы произведений российских композиторов. В частности, она говорила, что отменили не только балет Чайковского, но и "Спартак" Арама Хачатуряна, "Кармен-сюиту" Родиона Щедрина и другие. По ее словам, это культурное наследие является мировым, и отказ от классического репертуара принес артистам украинского балета колоссальный ущерб.Ранее минкульт Украины переименовал Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского, исключив из названия имя великого композитора.Читайте также на РИА Новости Крым:Махнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в КиевеИ Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников
Новости
"Во время официального отпуска эти артисты выехали за границу. Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт страны-агрессора. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов", – говорится в цитируемом журналистами ответе украинского минкульта.
