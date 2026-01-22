Рейтинг@Mail.ru
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации... РИА Новости Крым, 22.01.2026
2026-01-22T13:30
2026-01-22T13:30
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
энергосистема украины
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150986861_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_049506c61970349226e105b1991db717.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.
украина
украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, энергосистема украины, новости сво
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики

Вооруженные силы РФ нанесли удары по связанным с ВСУ объектам энергетики Украины

13:30 22.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
Взрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
 
УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииЭнергосистема УкраиныНовости СВО
 
