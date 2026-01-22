https://crimea.ria.ru/20260122/armiya-rossii-nanesla-udar-po-svyazannym-s-vsu-obektam-energetiki-1152604181.html
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики - РИА Новости Крым, 22.01.2026
Армия России нанесла удар по связанным с ВСУ объектам энергетики
Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации... РИА Новости Крым, 22.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВОУдары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дроновВзрывы в Киеве: без света почти шесть тысяч домов
