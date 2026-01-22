Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве

Рейтинг@Mail.ru
2026-01-22T10:10
2026-01-22T10:10
Силовики задержали прибывшего в Москву агента спецслужб Молодовы

10:10 22.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Агент молдавских спецслужб задержан в Москве российскими силовиками. Против фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы за подготовку к выполнению заданий, направленных против безопасности РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По информации силового ведомства, гражданин России прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдовы против безопасности РФ в декабре 2025 года. При подготовке – был задержан сотрудниками ФСБ.
"В изъятых у него средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, подтверждающая указанные обстоятельства", – цитирует сообщение силовиков РИА Новости.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый дает признательные показания, ведется следствие, отметили в ФСБ.
"Это уже не первый случай, когда спецслужбы Республики Молдова, имея финансовую и консультационную поддержку западных наставников, несмотря на высокую вероятность разоблачения, засылают в Россию своих агентов.
В мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"
В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта
 
