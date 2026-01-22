https://crimea.ria.ru/20260122/agenta-spetssluzhb-moldovy-zaderzhali-v-moskve-1152594753.html

Агента спецслужб Молдовы задержали в Москве

Агент молдавских спецслужб задержан в Москве российскими силовиками. Против фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы за... 22.01.2026

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

молдавия

безопасность

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Агент молдавских спецслужб задержан в Москве российскими силовиками. Против фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 8 лет лишения свободы за подготовку к выполнению заданий, направленных против безопасности РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По информации силового ведомства, гражданин России прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдовы против безопасности РФ в декабре 2025 года. При подготовке – был задержан сотрудниками ФСБ."В изъятых у него средствах связи обнаружена переписка с сотрудником молдавской спецслужбы, подтверждающая указанные обстоятельства", – цитирует сообщение силовиков РИА Новости.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый дает признательные показания, ведется следствие, отметили в ФСБ."Это уже не первый случай, когда спецслужбы Республики Молдова, имея финансовую и консультационную поддержку западных наставников, несмотря на высокую вероятность разоблачения, засылают в Россию своих агентов.В мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилищеФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"В Волгодонске задержали студентку-смертницу за полчаса до теракта

россия

молдавия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, молдавия, безопасность, новости