Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, 36-летняя женщина с принадлежащего ей счета перевела деньги в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.Верховный суд Крыма признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 17 годам лишения свободы. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, уточнили в УФСБ. Он вступил в силуРанее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Как выяснилось, в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины 1 тысячу рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской областиВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму

