Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/zhitelnitsu-yalty-prigovorili-k-17-godam-kolonii-za-sponsirovanie-vsu-1152567330.html
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T11:30
2026-01-21T11:47
крым
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
госизмена
ялта
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152567650_13:0:1526:851_1920x0_80_0_0_9cb8641d886ac643dabbb3ca6d6c9cc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, 36-летняя женщина с принадлежащего ей счета перевела деньги в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.Верховный суд Крыма признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 17 годам лишения свободы. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, уточнили в УФСБ. Он вступил в силуРанее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Как выяснилось, в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины 1 тысячу рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской областиВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152567650_202:0:1337:851_1920x0_80_0_0_1b6d9bbc753abeb5ac477d6d43864e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), госизмена, ялта, видео, видео
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

ФСБ: жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ и госизмену

11:30 21.01.2026 (обновлено: 11:47 21.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По информации силовиков, 36-летняя женщина с принадлежащего ей счета перевела деньги в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.

"В отношении подозреваемой было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой, материально-технической, консультативной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ)", – отметили силовики.

Верховный суд Крыма признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 17 годам лишения свободы. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, уточнили в УФСБ. Он вступил в силу
Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Как выяснилось, в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины 1 тысячу рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
 
КрымНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ГосизменаЯлтаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
11:12Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
11:00Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
10:55Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
10:47Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
10:42Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
10:36Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
10:32Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
10:16Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету
10:09Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
09:58Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
09:50На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
09:38Как получить выплату при аварии из-за гололеда
09:20План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
09:14В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
09:09Киев на грани катастрофы – Кличко
08:56Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи
Лента новостейМолния