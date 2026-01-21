Рейтинг@Mail.ru
Жители Крыма смогут наблюдать парад планет - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Жители Крыма смогут наблюдать парад планет
Жители Крыма смогут наблюдать парад планет - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Жители Крыма смогут наблюдать парад планет
В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий. Об... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T12:35
2026-01-21T12:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.В 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера – слева и Марс – справа.По словам Вольвача, чтобы увидеть космическое явление, нужно будет смотреть в юго-восточном направлении. При этом парад планет можно наблюдать не только в кульминационный период, а и за некоторое время до выстраивания небесных тел.Ранее жители Крыма наблюдали полярное сияние. Редкое для юга явление спровоцировала коллаборация огромной корональной дыры на Солнце с геомагнитной активностью.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровНовый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Жители Крыма смогут наблюдать парад планет

В Крыма вечером 21 января можно будет увидеть кульминацию парада планет

12:35 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
В 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера – слева и Марс – справа.
"Да, парад планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. В крайнем случае, можно взять обычный бинокль. Но это только в том случае, если небо будет безоблачным", - сказал астроном.
По словам Вольвача, чтобы увидеть космическое явление, нужно будет смотреть в юго-восточном направлении. При этом парад планет можно наблюдать не только в кульминационный период, а и за некоторое время до выстраивания небесных тел.
Ранее жители Крыма наблюдали полярное сияние. Редкое для юга явление спровоцировала коллаборация огромной корональной дыры на Солнце с геомагнитной активностью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
 
