Жители Крыма смогут наблюдать парад планет

Жители Крыма смогут наблюдать парад планет - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Жители Крыма смогут наблюдать парад планет

В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий. Об... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T12:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.В 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера – слева и Марс – справа.По словам Вольвача, чтобы увидеть космическое явление, нужно будет смотреть в юго-восточном направлении. При этом парад планет можно наблюдать не только в кульминационный период, а и за некоторое время до выстраивания небесных тел.Ранее жители Крыма наблюдали полярное сияние. Редкое для юга явление спровоцировала коллаборация огромной корональной дыры на Солнце с геомагнитной активностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километровНовый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

