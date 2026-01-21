Рейтинг@Mail.ru
Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
40-летний житель Евпатории отправится в колонию за пьяную езду и попытку дать взятку правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 40-летний житель Евпатории отправится в колонию за пьяную езду и попытку дать взятку правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина, имея непогашенную судимость за неоднократное пьяную езду, в июле 2025 года снова после принятия спиртного сел за руль Suzuki Swift. На одной из евпаторийских улиц его остановили сотрудники ДПС и направили на медосвидетельствование, которое выявило наличие опьянения.Суд приговорил виновного к году колонии общего режима. Также фигурант лишен права управлять транспортными средствами на три года.
Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки

Евпаториец оправится в колонию за пьяную езду и попытку дать взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 40-летний житель Евпатории отправится в колонию за пьяную езду и попытку дать взятку правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, мужчина, имея непогашенную судимость за неоднократное пьяную езду, в июле 2025 года снова после принятия спиртного сел за руль Suzuki Swift. На одной из евпаторийских улиц его остановили сотрудники ДПС и направили на медосвидетельствование, которое выявило наличие опьянения.

"Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. От незаконного вознаграждения правоохранитель отказался", – сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил виновного к году колонии общего режима. Также фигурант лишен права управлять транспортными средствами на три года.
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
В Крыму задержали более 200 пьяных водителей
 
