Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки

Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. 40-летний житель Евпатории отправится в колонию за пьяную езду и попытку дать взятку правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, мужчина, имея непогашенную судимость за неоднократное пьяную езду, в июле 2025 года снова после принятия спиртного сел за руль Suzuki Swift. На одной из евпаторийских улиц его остановили сотрудники ДПС и направили на медосвидетельствование, которое выявило наличие опьянения.Суд приговорил виновного к году колонии общего режима. Также фигурант лишен права управлять транспортными средствами на три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную ездуВ Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителейВ Крыму задержали более 200 пьяных водителей

