Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Первую в 2026 году комету открыли астрономы. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Комета впервые наблюдалась 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS. В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и около 300 миллионов километров от Солнца, уточнили астрономы.Исходя из ее орбиты, она предположительно является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад – с начала февраля до середины марта – как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу, предполагают специалисты.Комету ждет не менее удивительная судьба. Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня, подсчитали астрономы.Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки. Позже стало известно, что информация о столкновении астероида CE2XZW2 с Землей является недостоверной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыКомета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотретьКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Первую в 2026 году комету открыли астрономы. Предположительно, это небесное тело является осколком Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Международный астрономический союз официально сообщил об обнаружении первой кометы 2026 года, получившей название C/2026 A1 (MAPS)", – сказано в сообщении.
Комета впервые наблюдалась 13 января 2026 года в обсерватории AMACS1 в рамках программы MAPS. В настоящее время комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и около 300 миллионов километров от Солнца, уточнили астрономы.
Исходя из ее орбиты, она предположительно является одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась почти 1000 лет назад – с начала февраля до середины марта – как ослепительно белая гигантская звезда с хвостом, простиравшимся по всему небу, предполагают специалисты.
"Это было зафиксировано в рукописях Китая, Японии и Британии. В настоящее время считается, что данное небесное тело впоследствии раскололось на множество частей, причем один из наиболее крупных фрагментов в 1843 году вновь появился на небе Земли как Великая комета 1843 года", – рассказали ученые.
Комету ждет не менее удивительная судьба. Согласно расчетам, только что открытое небесное тело закончит свою жизнь 4 апреля этого года, когда упадет на Солнце. Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня, подсчитали астрономы.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что открытый 13 января астероид CE2XZW2 с большой вероятностью может врезаться в Землю уже до конца текущих суток. При этом уточнялось, что размеры небесного объекта не большие. Поэтому, если вход в атмосферу Земли все же произойдет, объект неизбежно взорвется, а до поверхности планеты долетят только небольшие осколки. Позже стало известно, что информация о столкновении астероида
CE2XZW2 с Землей является недостоверной.
