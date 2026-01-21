https://crimea.ria.ru/20260121/vystuplenie-trampa-v-davose--glavnye-zayavleniya-1152584326.html

Выступление Трампа в Давосе – главные заявления

Президент США в среду выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США в среду выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В рамках своего выступлении он коснулся тем, связанных с украинским урегулированием, анонсировал переговоры по покупке Гренландии, оценил положение дел в Европе и поднял другие вопросы.Главные заявления американского лидера – в подборке РИА Новости Крым.Украинское урегулированиеИменно НАТО и Европа должны работать над разрешением украинского кризиса, а не Вашингтон, сказал Трамп. При этом он заявил о намерении встретиться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским уже в среду. По мнению Трампа, и президент России Владимир Путин, и Зеленский настроены "заключить сделку" по урегулированию конфликта.По его словам, урегулировать украинский конфликт нужно ради того, чтобы остановить гибель людей.Покупка ГренландииОн подчеркнул, что США не будут применять силу, чтобы получить Гренландию. При этом "США запомнят, если им откажутся отдать остров".По его словам, гренландские недра США якобы не интересуют. Именно вопросы безопасности Трамп назвал главной причиной, по которой Штатам необходимо завладеть островом, который "является частью Северной Америки и северной границей Штатов" и поэтому "находится в центре интересов США". Трамп подчеркнул, что никто кроме США обеспечить защиту Гренландии не сможет. США хотят, чтобы Дания передала им остров в том числе для развертывания там элементов системы ПРО "Золотой купол".Разрушение ЕвропыПо его словам, мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, которых прежде не было. Трамп также раскритиковал Европу и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы."Они находятся на берегу Северного моря, одного из величайших запасов энергии в мире, но они его не используют, и это одна из причин, по которой их запасы энергии достигли катастрофически низкого уровня при столь же высоких ценах", – сказал американский президент.Другие заявления Трампа- США применили при рейде в Венесуэле оружие, о котором раньше никто не слышал.- Сотрудничество Вашингтона с Каракасом после вторжения США в Венесуэлу отличное.- США – экономический двигатель планеты, рост американской экономики приносит выгоду всем странам, а пошлины против других стран вводятся с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке.- Администрация сократила федеральные расходы США на 100 миллиардов долларов за год.- Президент Франции Эмманюэль Макрон старался жестко выступать в Давосе, но США не будут "субсидировать весь мир", цены на европейские товары будут снижаться для американцев.Глава США также отреагировал на внешний вид президента Франции: Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа разрушает сама себя – ТрампСША начнут переговоры о покупке Гренландии – ТрампТрамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе

