Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов

Исполнитель теракта, в котором погиб генерал Кириллов, приговорен к пожизненному
15:51 21.01.2026 (обновлено: 16:06 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд назначил пожизненный срок исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, его трое подельников получили до 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвиняемые были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта орггруппой, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
"Окончательно назначить исполнителю теракта наказание в виде пожизненного лишения свободы… со штрафом в размере один миллион рублей", - огласил решение судья.
Первые 10 лет он должен провести в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии особого режима. Остальные трое фигурантов получили от 18 до 25 лет лишения свободы. Кроме того, по делу заочно арестованы и объявлены в розыск еще трое фигурантов.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что подельники арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.
Ранее два фигуранта признали вину по делу о теракте.
