Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов

Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов

Второй западный окружной военный суд назначил пожизненный срок исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T15:51

2026-01-21T15:51

2026-01-21T16:06

игорь кириллов

теракт

суд

приговор

министерство обороны рф

войска рхбз

армия и флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд назначил пожизненный срок исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, его трое подельников получили до 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости.Обвиняемые были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта орггруппой, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.Первые 10 лет он должен провести в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии особого режима. Остальные трое фигурантов получили от 18 до 25 лет лишения свободы. Кроме того, по делу заочно арестованы и объявлены в розыск еще трое фигурантов.Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда жилого дома. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта. По данным следствия, он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Следствие также установило, что подельники арендовали для него жилье в хостеле и получали денежные средства от куратора.Ранее два фигуранта признали вину по делу о теракте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СКСК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ КирилловаВ Крыму за год выявили 15 террористических преступлений

Новости

