Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами.
2026-01-21T15:54
2026-01-21T15:54
2026-01-21T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.По его словам, на данный момент уже проходят процедуры контрактации объектов. Они должны быть завершены до середины февраля, чтобы подрядчики сразу могли приступить к закупке необходимых материалов и оборудования и начать работы не в середине лета, а весной. Министр транспорта Крыма добавил, что все задачи, которые федеральный центр поставил перед республикой на 2025 год в части ремонта и строительства дорог, выполнены на сто процентов.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
21.01.2026