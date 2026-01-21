Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260121/vlasti-kryma-uzhestochat-trebovaniya-k-podryadchikam-po-remontu-dorog-1152576704.html
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T15:54
2026-01-21T16:01
эксклюзивы риа новости крым
арсений козловский
минтранс крыма
крым
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152577266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_727407454618ba8e2457f0ee72ff3f15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.По его словам, на данный момент уже проходят процедуры контрактации объектов. Они должны быть завершены до середины февраля, чтобы подрядчики сразу могли приступить к закупке необходимых материалов и оборудования и начать работы не в середине лета, а весной. Министр транспорта Крыма добавил, что все задачи, которые федеральный центр поставил перед республикой на 2025 год в части ремонта и строительства дорог, выполнены на сто процентов.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152577266_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e685bab9f28626bfa487ebc27e9fd0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений козловский, минтранс крыма, крым, новости крыма, транспорт
Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог

В Крыму ужесточат контроль за соблюдением сроков ремонта дорог – минтранс

15:54 21.01.2026 (обновлено: 16:01 21.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрсений Козловский, министр транспорта Республики Крым
Арсений Козловский, министр транспорта Республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма с этого года начнут более жестко требовать с подрядчиков соблюдения сроков ремонта дорог в соответствии с контрактами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.
По его словам, на данный момент уже проходят процедуры контрактации объектов. Они должны быть завершены до середины февраля, чтобы подрядчики сразу могли приступить к закупке необходимых материалов и оборудования и начать работы не в середине лета, а весной.
"В этом году будем от них (подрядчиков – ред.) жестко требовать выполнения (работ) строго по графику и даже раньше", – сказал Козловский.
Министр транспорта Крыма добавил, что все задачи, которые федеральный центр поставил перед республикой на 2025 год в части ремонта и строительства дорог, выполнены на сто процентов.
Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАрсений КозловскийМинтранс КрымаКрымНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
15:51Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
15:49Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
15:31В Севастополе повторно остановили морской транспорт
15:21В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок
15:21На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
15:10Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский
15:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:48В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
14:36В Германии шокированы заявлением Мерца о России
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
Лента новостейМолния