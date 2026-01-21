Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах

https://crimea.ria.ru/20260121/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-nekhvatki-spetsialistov-dlya-raboty-v-detsadakh-1152568177.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
Проблема нехватки мест в детских садах в Крыму на сегодняшний день закрыта почти полностью, но появилась новая – нехватка кадров для работы в дошкольных учреждениях. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков.
Он отметил, что каждый крымчанин, оценивающий ситуацию непредвзято, может сказать, как много сделано в Крыму за почти 12 лет в составе РФ. При этом одним из направлений, где потребности крымчан на сегодняшний день, можно сказать, полностью закрыты, является строительство и ремонт детских садов.
"Количество мест сейчас достаточно практически для всех детей, которые рождены в Крыму и нуждаются в детских садах. Здесь ситуация более чем удовлетворительная", – заявил Цеков.
Он отметил для сравнения, что если за пять лет до 2014 года в Крыму могли появляться несколько сотен новых мест в детсадах, то теперь это тысячи в рамках госпрограммы социально-экономического развитии республики.
"Более 150 детских садов открыто и отремонтировано, и эта работа продолжается", – сказал Цеков.
При этом, по мере того, как решалась проблема с местами в дошкольных учреждениях, возникла другая, которую теперь Крыму также предстоит решить, добавил он.
"Сейчас у нас другая проблема появилась: нехватка кадров для работы в детских садах. Здесь есть проблемы определенные, связанные и с тем, что и заработная плата невысокая в детских садах, и, собственно говоря, специалистов подготовленных для этого не хватает", – рассказал Цеков.
Ранее председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов сообщил
, что в Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит.
О том, что школам и детским садам Крыма не хватает специалистов, ранее говорила
замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
