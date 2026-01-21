https://crimea.ria.ru/20260121/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-nekhvatki-spetsialistov-dlya-raboty-v-detsadakh-1152568177.html

Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Проблема нехватки мест в детских садах в Крыму на сегодняшний день закрыта почти полностью, но появилась новая – нехватка кадров для работы в дошкольных учреждениях. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков.Он отметил, что каждый крымчанин, оценивающий ситуацию непредвзято, может сказать, как много сделано в Крыму за почти 12 лет в составе РФ. При этом одним из направлений, где потребности крымчан на сегодняшний день, можно сказать, полностью закрыты, является строительство и ремонт детских садов.Он отметил для сравнения, что если за пять лет до 2014 года в Крыму могли появляться несколько сотен новых мест в детсадах, то теперь это тысячи в рамках госпрограммы социально-экономического развитии республики."Более 150 детских садов открыто и отремонтировано, и эта работа продолжается", – сказал Цеков.В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три годаПри этом, по мере того, как решалась проблема с местами в дошкольных учреждениях, возникла другая, которую теперь Крыму также предстоит решить, добавил он.Ранее председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов сообщил, что в Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит.О том, что школам и детским садам Крыма не хватает специалистов, ранее говорила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме "Идем хорошими темпами" – когда в Керчи достроят школу на 825 мест Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар

