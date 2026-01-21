Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-tts-simferopolya-na-eskalatore--travmirovalsya-rebenok---sk-vozbudil-delo-1152575746.html
В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок
В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок
В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T15:21
2026-01-21T15:34
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
владимир терентьев
новости
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/40/1118054024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8411ad7e511594b63732be6ce438453.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.Прокуратурой республики организовано проведение проверки. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.Как сообщалось ранее, руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/40/1118054024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7044d24ef33693268b1c911e4966e175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, владимир терентьев, новости, происшествия, симферополь
В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок

В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировался ребенок - СК возбудил дело

15:21 21.01.2026 (обновлено: 15:34 21.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийЭскалатор. Архивное фото
Эскалатор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.
В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.
"Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц", - говорится в сообщении.
Прокуратурой республики организовано проведение проверки.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставления услуг населению", - сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Как сообщалось ранее, руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГСУ СК России по Крыму и СевастополюВладимир ТерентьевНовостиПроисшествияСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
15:51Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
15:49Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
15:31В Севастополе повторно остановили морской транспорт
15:21В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок
15:21На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
15:10Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский
15:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:48В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
14:36В Германии шокированы заявлением Мерца о России
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
Лента новостейМолния