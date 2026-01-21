https://crimea.ria.ru/20260121/v-tts-simferopolya-na-eskalatore--travmirovalsya-rebenok---sk-vozbudil-delo-1152575746.html

В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок

В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.Прокуратурой республики организовано проведение проверки. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.Как сообщалось ранее, руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

