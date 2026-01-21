В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок

https://crimea.ria.ru/20260121/v-tts-simferopolya-na-eskalatore--travmirovalsya-rebenok---sk-vozbudil-delo-1152575746.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.Прокуратурой республики организовано проведение проверки. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.Как сообщалось ранее, руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:21 21.01.2026 (обновлено: 15:34 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.
В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.
"Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц", - говорится в сообщении.
Прокуратурой республики организовано проведение проверки.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставления услуг населению", - сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
Как сообщалось
ранее, руку 4-летней девочки затянуло в эскалатор в торговом центре Приморья.
