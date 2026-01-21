Рейтинг@Mail.ru
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopolskom-fonde-zaschitniki-otechestva-podvel-itogi-2025-goda-1152581716.html
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
В 2025 году в филиал "Защитники Отечества" в Севастополе обратилось более 6 тысяч человек, и 96% их вопросов были успешно решены. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T20:13
2026-01-21T20:13
фонд "защитники отечества"
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
правительство севастополя
михаил развожаев
ветераны сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152581596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_031e7575d3ab782b5c03f46a8c5fab3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в филиал "Защитники Отечества" в Севастополе обратилось более 6 тысяч человек, и 96% их вопросов были успешно решены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Госфонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента Владимира Путина, чтобы обеспечить нашим героям справедливость, неравнодушие и постоянную заботу. Бойцы и члены их семей могут обратиться с любой проблемой и получить помощь: от медицинского сопровождения и реабилитации до трудоустройства, социальной адаптации и организации досуга.Фонд занимается медицинской помощью, реабилитацией, санаторно-курортным лечением, а также обеспечивает ветеранов современными техническими средствами и оснащает их дома системами "Умный дом".Кроме того, за время работы регионального отделения фонда было проведено более 380 культурных, спортивных и патриотических мероприятий.Как сообщалось ранее, в фонд "Защитники Отечества" в Крыму за год обратилось более 18 тысяч человек.Ранее председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что на данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно.Согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152581596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cc8a79b0b810dbea8e8ecad5e084535d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд "защитники отечества", государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, правительство севастополя, михаил развожаев, ветераны сво, новости сво, участники сво, герои сво, помощь бойцам сво
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года

В фонд "Защитники Отечества" в Севастополе за год обратилось более 6 тысяч человек

20:13 21.01.2026
 
© Правительство СевастополяВ Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
В Севастопольском фонде Защитники Отечества подвел итоги 2025 года
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в филиал "Защитники Отечества" в Севастополе обратилось более 6 тысяч человек, и 96% их вопросов были успешно решены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Команда фонда придерживается принципа индивидуального подхода к каждому человеку, и ключевым приоритетом неизменно остается помощь героям в возвращении к активной, полноценной жизни", - отметил губернатор.
Госфонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента Владимира Путина, чтобы обеспечить нашим героям справедливость, неравнодушие и постоянную заботу. Бойцы и члены их семей могут обратиться с любой проблемой и получить помощь: от медицинского сопровождения и реабилитации до трудоустройства, социальной адаптации и организации досуга.
Фонд занимается медицинской помощью, реабилитацией, санаторно-курортным лечением, а также обеспечивает ветеранов современными техническими средствами и оснащает их дома системами "Умный дом".
"Одно из важнейших направлений их работы — помощь в трудоустройстве. Совместно с центром "Мой бизнес" проведены два образовательных курса по предпринимательству, а на базе кадрового центра "Работа России" открылся клуб трудоустройства "ZA СВОих", - уточнил Развожаев.
Кроме того, за время работы регионального отделения фонда было проведено более 380 культурных, спортивных и патриотических мероприятий.
Как сообщалось ранее, в фонд "Защитники Отечества" в Крыму за год обратилось более 18 тысяч человек.
Ранее председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что на данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно.
Согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Фонд "Защитники Отечества"Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПравительство СевастополяМихаил РазвожаевВетераны СВОНовости СВОУчастники СВОГерои СВОПомощь бойцам СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09В Алуште горят два жилых дома – что известно
20:58Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
20:47Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа
20:43На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ
20:22Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
20:13В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
19:54В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году
19:39Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
19:22Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
19:09Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
18:53Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин
18:4132 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:33Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
18:21По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
18:17Выступление Трампа в Давосе – главные заявления
18:10Крымский мост закрыт
18:10Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
18:02Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
17:50"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
17:40Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
Лента новостейМолния