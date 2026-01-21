https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopolskom-fonde-zaschitniki-otechestva-podvel-itogi-2025-goda-1152581716.html
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в филиал "Защитники Отечества" в Севастополе обратилось более 6 тысяч человек, и 96% их вопросов были успешно решены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Команда фонда придерживается принципа индивидуального подхода к каждому человеку, и ключевым приоритетом неизменно остается помощь героям в возвращении к активной, полноценной жизни", - отметил губернатор.
Госфонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента Владимира Путина, чтобы обеспечить нашим героям справедливость, неравнодушие и постоянную заботу. Бойцы и члены их семей могут обратиться с любой проблемой и получить помощь: от медицинского сопровождения и реабилитации до трудоустройства, социальной адаптации и организации досуга.
Фонд занимается медицинской помощью, реабилитацией, санаторно-курортным лечением, а также обеспечивает ветеранов современными техническими средствами и оснащает их дома системами "Умный дом".
"Одно из важнейших направлений их работы — помощь в трудоустройстве. Совместно с центром "Мой бизнес" проведены два образовательных курса по предпринимательству, а на базе кадрового центра "Работа России" открылся клуб трудоустройства "ZA СВОих", - уточнил Развожаев.
Кроме того, за время работы регионального отделения фонда было проведено более 380 культурных, спортивных и патриотических мероприятий.
Как сообщалось ранее, в фонд "Защитники Отечества" в Крыму за год обратилось
более 18 тысяч человек.
Ранее председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила
, что на данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно.
Согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.
