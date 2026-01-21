https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopolskom-fonde-zaschitniki-otechestva-podvel-itogi-2025-goda-1152581716.html

В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в филиал "Защитники Отечества" в Севастополе обратилось более 6 тысяч человек, и 96% их вопросов были успешно решены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Госфонд "Защитники Отечества" был создан по поручению президента Владимира Путина, чтобы обеспечить нашим героям справедливость, неравнодушие и постоянную заботу. Бойцы и члены их семей могут обратиться с любой проблемой и получить помощь: от медицинского сопровождения и реабилитации до трудоустройства, социальной адаптации и организации досуга.Фонд занимается медицинской помощью, реабилитацией, санаторно-курортным лечением, а также обеспечивает ветеранов современными техническими средствами и оснащает их дома системами "Умный дом".Кроме того, за время работы регионального отделения фонда было проведено более 380 культурных, спортивных и патриотических мероприятий.Как сообщалось ранее, в фонд "Защитники Отечества" в Крыму за год обратилось более 18 тысяч человек.Ранее председатель фонда, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что на данный момент 96% запросов на оказание помощи, поступивших в фонд "Защитники Отечества", решены положительно.Согласно результатам социологического опроса, уровень доверия к фонду со стороны его аудитории составляет 90%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

