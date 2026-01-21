Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T12:59
2026-01-21T12:59
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в департаменте.Причины остановки морского транспорта не уточняются. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

12:59 21.01.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – сказано в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в департаменте.
Причины остановки морского транспорта не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
