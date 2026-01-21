https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-zakryli-reyd-1152570845.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в департаменте.Причины остановки морского транспорта не уточняются. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в департаменте.
Причины остановки морского транспорта не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
