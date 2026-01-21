https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-1152459877.html
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
