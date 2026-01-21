Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-1152459877.html
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T14:27
2026-01-21T14:27
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев
В Севастополе воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

14:27 21.01.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
