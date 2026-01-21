Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-spasli-primerzshikh-ko-ldu-ptits-1152574614.html
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T14:48
2026-01-21T14:48
севастополь
новости севастополя
птицы
михаил развожаев
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152574118_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_b4a379c872c89be6dde7a606d5bb7e94.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в морозной ловушке оказались два лебедя и баклан. Пернатые примерзли ко льду и не моги сдвинуться с места.И добавил, что сейчас "пострадавший" отогревается в здании администрации водозабора. Он отправится на волю сразу, как придет в норму."В такие моменты понимаешь, что в нашей Спасательной службе работают люди, для которых важна любая жизнь. Берегите себя и тех, кто рядом!" – подытожил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламинго В Севастополе создали семь новых заповедниковВ Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152574118_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_010f439e7b8802af0d02787bd001cfc6.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, птицы, михаил развожаев, природа
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц

В Севастополе спасли примерших ко льду птиц на Бельбекском водозаборе

14:48 21.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпасслужба Севастополя спасла птиц на водозаборе
Спасслужба Севастополя спасла птиц на водозаборе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в морозной ловушке оказались два лебедя и баклан. Пернатые примерзли ко льду и не моги сдвинуться с места.

"Ребята из поисково-спасательного отряда "Север" сработали ювелирно. Птиц аккуратно освободили. Лебеди быстро пришли в себя и почти сразу вернулись в воду, а вот баклану досталось больше – он сильно ослабел от холода", – рассказал Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевСпасслужба Севастополя спасла птиц на водозаборе
Спасслужба Севастополя спасла птиц на водозаборе
© Telegram Михаил Развожаев
Спасслужба Севастополя спасла птиц на водозаборе
И добавил, что сейчас "пострадавший" отогревается в здании администрации водозабора. Он отправится на волю сразу, как придет в норму.
"В такие моменты понимаешь, что в нашей Спасательной службе работают люди, для которых важна любая жизнь. Берегите себя и тех, кто рядом!" – подытожил губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым прилетели фламинго
В Севастополе создали семь новых заповедников
В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов
 
СевастопольНовости СевастополяПтицыМихаил РазвожаевПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
15:51Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
15:49Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
15:31В Севастополе повторно остановили морской транспорт
15:21В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок
15:21На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
15:10Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский
15:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:48В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
14:36В Германии шокированы заявлением Мерца о России
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
Лента новостейМолния