В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц

На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152574118_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_b4a379c872c89be6dde7a606d5bb7e94.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в морозной ловушке оказались два лебедя и баклан. Пернатые примерзли ко льду и не моги сдвинуться с места.И добавил, что сейчас "пострадавший" отогревается в здании администрации водозабора. Он отправится на волю сразу, как придет в норму."В такие моменты понимаешь, что в нашей Спасательной службе работают люди, для которых важна любая жизнь. Берегите себя и тех, кто рядом!" – подытожил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламинго В Севастополе создали семь новых заповедниковВ Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов

