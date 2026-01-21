https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-spasli-primerzshikh-ko-ldu-ptits-1152574614.html
В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в морозной ловушке оказались два лебедя и баклан. Пернатые примерзли ко льду и не моги сдвинуться с места."Ребята из поисково-спасательного отряда "Север" сработали ювелирно. Птиц аккуратно освободили. Лебеди быстро пришли в себя и почти сразу вернулись в воду, а вот баклану досталось больше – он сильно ослабел от холода", – рассказал Развожаев.И добавил, что сейчас "пострадавший" отогревается в здании администрации водозабора. Он отправится на волю сразу, как придет в норму."В такие моменты понимаешь, что в нашей Спасательной службе работают люди, для которых важна любая жизнь. Берегите себя и тех, кто рядом!" – подытожил губернатор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Бельбексом водозаборе в Севастополе спасатели помогли птицам, примерзшим ко льду, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в морозной ловушке оказались два лебедя и баклан. Пернатые примерзли ко льду и не моги сдвинуться с места.
"Ребята из поисково-спасательного отряда "Север" сработали ювелирно. Птиц аккуратно освободили. Лебеди быстро пришли в себя и почти сразу вернулись в воду, а вот баклану досталось больше – он сильно ослабел от холода", – рассказал Развожаев.
И добавил, что сейчас "пострадавший" отогревается в здании администрации водозабора. Он отправится на волю сразу, как придет в норму.
"В такие моменты понимаешь, что в нашей Спасательной службе работают люди, для которых важна любая жизнь. Берегите себя и тех, кто рядом!" – подытожил губернатор.
