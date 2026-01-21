https://crimea.ria.ru/20260121/v-sevastopole-povtorno-ostanovili-morskoy-transport-1152575934.html
В Севастополе повторно остановили морской транспорт
2026-01-21T15:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ранее в среду рейд был закрыт в 12:59. В 14:27 в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали более получаса. В этот период морской пассажирский транспорт также не осуществлял движение.В связи с закрытием рейда для горожан организованы компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова, добавили в департаменте.Причины остановки морского транспорта не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
