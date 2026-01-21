https://crimea.ria.ru/20260121/v-rossii-vveli-rekordnye-149-mln-kvadratov-nedvizhimosti-v-2025-godu-1152586329.html

В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году

В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.01.2026

В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году

По итогам прошлого года в России введены в эксплуатацию рекордные объемы недвижимости – 149 миллионов квадратных метров, из которых 108 млн "квадратов" – это... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T19:54

2026-01-21T19:54

2026-01-21T19:54

марат хуснуллин

россия

владимир путин (политик)

жилье

недвижимость

строительство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152377979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cca78ca36ef6884723bbf82592ea2de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года в России введены в эксплуатацию рекордные объемы недвижимости – 149 миллионов квадратных метров, из которых 108 млн "квадратов" – это жилье. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.По его словам, в 2025 году зафиксирован рост объемов строительства на 1,7%, причем положительная динамика наблюдается стабильно с 2020 года. Так, за шесть лет объемы ввода недвижимости в РФ выросли на 34%.Он также уточнил, что к 2030 году планируется обеспечить обновление не менее 20% жилого фонда, а обеспеченность жильем будет на уровне 30 "квадратов" на человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, россия, владимир путин (политик), жилье, недвижимость, строительство, новости