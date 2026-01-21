https://crimea.ria.ru/20260121/v-rossii-vveli-rekordnye-149-mln-kvadratov-nedvizhimosti-v-2025-godu-1152586329.html
В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году
В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году
По итогам прошлого года в России введены в эксплуатацию рекордные объемы недвижимости – 149 миллионов квадратных метров, из которых 108 млн "квадратов" – это... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T19:54
2026-01-21T19:54
2026-01-21T19:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года в России введены в эксплуатацию рекордные объемы недвижимости – 149 миллионов квадратных метров, из которых 108 млн "квадратов" – это жилье. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.По его словам, в 2025 году зафиксирован рост объемов строительства на 1,7%, причем положительная динамика наблюдается стабильно с 2020 года. Так, за шесть лет объемы ввода недвижимости в РФ выросли на 34%.Он также уточнил, что к 2030 году планируется обеспечить обновление не менее 20% жилого фонда, а обеспеченность жильем будет на уровне 30 "квадратов" на человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. По итогам прошлого года в России введены в эксплуатацию рекордные объемы недвижимости – 149 миллионов квадратных метров, из которых 108 млн "квадратов" – это жилье. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина.
"У нас текущий объем введенной недвижимости будет порядка 149 миллионов квадратных метров. Это максимальный объем за все время, пока мы вели статистику и учет. Из них более 40 миллионов – нежилая недвижимость. По жилью мы выполнили показатель на уровне 108 миллионов", - сказал вице-премьер.
По его словам, в 2025 году зафиксирован рост объемов строительства на 1,7%, причем положительная динамика наблюдается стабильно с 2020 года. Так, за шесть лет объемы ввода недвижимости в РФ выросли на 34%.
"С 2020 года в стране построено 820 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 604 миллиона – жилой. Это значит, что 13,6% всей жилой недвижимости в стране обновлено. Это большой показатель. Мало кто из стран в мире такие программы реализовывает", - добавил Хуснуллин.
Он также уточнил, что к 2030 году планируется обеспечить обновление не менее 20% жилого фонда, а обеспеченность жильем будет на уровне 30 "квадратов" на человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.