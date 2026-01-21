Рейтинг@Mail.ru
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
В поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену, сообщает минздрав Крыма. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T09:14
2026-01-21T09:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену, сообщает минздрав Крыма.На строительство объекта потратили 1,1 млрд рублей в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". 350 млн из них были направлены на оснащение медучреждения. В поликлинике есть компьютерный томограф, рентген-аппарат, маммограф, денситометр, стоматологическое, эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование.В минздраве также уточнили, что общая площадь поликлиники - больше 5 тысяч квадратов. В ней уже размещены кабинеты приема и медпрофилактики, функциональной диагностики и ЛФК, лаборатория, отделение рентгенодиагностики, а также дневной стационар для взрослых и детей, и многое другое.Сейчас специалисты, ранее осуществлявшие прием по старому адресу, переводятся в новое здание поликлиники.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму построили 73 новых объекта здравоохранения и провели капремонт в более чем 60 медучреждениях, закупили служебные автомобили и оказали высокотехнологическую медицинскую помощь 17 тысячам пациентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованиемВ Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центраСколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника

В поселке ГРЭС в Симферопольском районе открылась поликлиника – минздрав Крыма

09:14 21.01.2026
 
© Telegram-канал Минздрава Крыма
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
© Telegram-канал Минздрава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В поселке ГРЭС Симферопольского района открылась поликлиника на 350 посещений в смену, сообщает минздрав Крыма.
На строительство объекта потратили 1,1 млрд рублей в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". 350 млн из них были направлены на оснащение медучреждения. В поликлинике есть компьютерный томограф, рентген-аппарат, маммограф, денситометр, стоматологическое, эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование.

"К медорганизации прикреплено 18 696 человек, включая 3 978 детей. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Учитывая ожидаемый рост численности прикрепленных жителей, здание поликлиники спроектировано с возможностью расширения количества врачебных участков", – рассказала первый замминистра здравоохранения республики Ольга Растригина.

© Telegram-канал Минздрава КрымаВ поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
© Telegram-канал Минздрава Крыма
В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
В минздраве также уточнили, что общая площадь поликлиники - больше 5 тысяч квадратов. В ней уже размещены кабинеты приема и медпрофилактики, функциональной диагностики и ЛФК, лаборатория, отделение рентгенодиагностики, а также дневной стационар для взрослых и детей, и многое другое.
Сейчас специалисты, ранее осуществлявшие прием по старому адресу, переводятся в новое здание поликлиники.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму построили 73 новых объекта здравоохранения и провели капремонт в более чем 60 медучреждениях, закупили служебные автомобили и оказали высокотехнологическую медицинскую помощь 17 тысячам пациентам.
Лента новостейМолния