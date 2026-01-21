Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-mid-rossii-prokommentirovali-reshenie-moldavii-vyyti-iz-sng-1152571746.html
В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
В Молдавии охарактеризовали выход из Содружества Независимых Государств (СНГ) как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса властей... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T13:47
2026-01-21T13:47
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
мнения
мария захарова
общество
снг
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_e75173436165f0df58f9ada05f3ddcb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Молдавии охарактеризовали выход из Содружества Независимых Государств (СНГ) как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса властей. Однако решение о денонсации этих договоров является суверенным правом страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.19 января стало известно, что Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств.Тем не менее, по словам Захаровой, в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и "обрубающих" многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве."Молдавские власти неоднократно заявляли о намерении, как они это называют, "цивилизованно развестись" с СНГ. Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках СНГ", – подчеркнула российский дипломат.Она напомнила, что при этом Молдавия по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений.Необходимо понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Выход из Содружества не "одномоментный шаг", причем соблюдение установленного порядка – часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России, подчеркнула Мария Захарова.По ее мнению, текущее социально-экономическое состояние республики иначе как катастрофическим не назовешь. Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя.Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ.Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГНовый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
россия
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152308419_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9aa7e318bbcf1bd06b932ab34f2446f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мнения, мария захарова, общество, снг, молдавия
В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ

МИД России назвал решение Молдавии о начале выхода из СНГ суверенным правом страны

13:47 21.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Молдавии охарактеризовали выход из Содружества Независимых Государств (СНГ) как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса властей. Однако решение о денонсации этих договоров является суверенным правом страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19 января стало известно, что Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств.

"Безусловно, решение о начале процесса денонсации базовых международных договоров в рамках Содружества – это суверенное право Республики Молдова", – сказано в сообщении официального представителя МИД России.

Тем не менее, по словам Захаровой, в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и "обрубающих" многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве.
"Молдавские власти неоднократно заявляли о намерении, как они это называют, "цивилизованно развестись" с СНГ. Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках СНГ", – подчеркнула российский дипломат.
Она напомнила, что при этом Молдавия по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений.
Необходимо понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Выход из Содружества не "одномоментный шаг", причем соблюдение установленного порядка – часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России, подчеркнула Мария Захарова.
По ее мнению, текущее социально-экономическое состояние республики иначе как катастрофическим не назовешь. Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя.
"Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать", – заключила официальный представитель МИД России.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ.
Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ
Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияМненияМария ЗахароваОбществоСНГМолдавия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
13:43Бахчисарайский район частично обесточен
13:36Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк
13:28Рейд в Севастополе открыли
13:21Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
13:05Новости СВО: армия России бьет по врагу и занимает новые рубежи
12:59В Севастополе закрыли рейд
12:52Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
12:43Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
12:35Жители Крыма смогут наблюдать парад планет
12:29Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей
12:13В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
Лента новостейМолния