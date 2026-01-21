https://crimea.ria.ru/20260121/v-mid-rossii-prokommentirovali-reshenie-moldavii-vyyti-iz-sng-1152571746.html

В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ

В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Молдавии охарактеризовали выход из Содружества Независимых Государств (СНГ) как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса властей. Однако решение о денонсации этих договоров является суверенным правом страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.19 января стало известно, что Министерство иностранных дел Молдавии начало процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств.Тем не менее, по словам Захаровой, в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и "обрубающих" многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве."Молдавские власти неоднократно заявляли о намерении, как они это называют, "цивилизованно развестись" с СНГ. Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках СНГ", – подчеркнула российский дипломат.Она напомнила, что при этом Молдавия по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений.Необходимо понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Выход из Содружества не "одномоментный шаг", причем соблюдение установленного порядка – часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России, подчеркнула Мария Захарова.По ее мнению, текущее социально-экономическое состояние республики иначе как катастрофическим не назовешь. Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя.Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ.Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления34 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГНовый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром

