СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Россельхознадзор за прошлый год передал в суды дела почти 30 владельцев участков сельхозназначения Крыма и Севастополя за неисполнение предписаний по целевому использованию. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления ведомства.Так, за 2025 года на территории Республики Крым инспекторами выдано 149 предписаний по 100 земельным участкам для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 880,3 га сельскохозяйственных угодий. По Севастополю – 38 предписаний по 36 участкам площадью 302,6 га.По 26 земельным участкам в Крыму и 29 земельным участкам в Севастополе правообладатели исполнили требования и устранили нарушения, что позволило ввести в оборот 157 га сельскохозяйственных угодий на территории данных регионов.Также в управлении обратили внимание собственников земель на порядок работы с предписаниями. Устранить нарушения и сообщить об этом в контрольный орган необходимо до срока, указанного в документе."В связи с этим Россельхознадзор призывает собственников земельных участков использовать их по целевому назначению и своевременно исполнять предписания Россельхознадзора во избежание экономических и экологических потерь", - подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму изъято три участка сельхозземли, которые использовались владельцами не по назначению.
россельхознадзор, крым, севастополь, земля, закон и право, новости крыма
В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев

В Крыму Россельхознадзор передал в суд дела 28-ми недобросовестных землевладельцев

12:13 21.01.2026
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораСотрудники Россельхознадзора фиксируют нецелевое использование сельхозземель
Сотрудники Россельхознадзора фиксируют нецелевое использование сельхозземель
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Россельхознадзор за прошлый год передал в суды дела почти 30 владельцев участков сельхозназначения Крыма и Севастополя за неисполнение предписаний по целевому использованию. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления ведомства.
"В отношении 28 владельцев участков в Крыму и Севастополе, которые не исполнили в срок законное предписание, Россельхознадзором были возбуждены дела об административных правонарушениях и переданы в мировые суды для привлечения виновных к ответственности – всего 52 протокола", - говорится в сообщении.
Так, за 2025 года на территории Республики Крым инспекторами выдано 149 предписаний по 100 земельным участкам для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 880,3 га сельскохозяйственных угодий. По Севастополю – 38 предписаний по 36 участкам площадью 302,6 га.
По 26 земельным участкам в Крыму и 29 земельным участкам в Севастополе правообладатели исполнили требования и устранили нарушения, что позволило ввести в оборот 157 га сельскохозяйственных угодий на территории данных регионов.
Также в управлении обратили внимание собственников земель на порядок работы с предписаниями. Устранить нарушения и сообщить об этом в контрольный орган необходимо до срока, указанного в документе.
"В связи с этим Россельхознадзор призывает собственников земельных участков использовать их по целевому назначению и своевременно исполнять предписания Россельхознадзора во избежание экономических и экологических потерь", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму изъято три участка сельхозземли, которые использовались владельцами не по назначению.
