В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев

В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев

2026-01-21T12:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Россельхознадзор за прошлый год передал в суды дела почти 30 владельцев участков сельхозназначения Крыма и Севастополя за неисполнение предписаний по целевому использованию. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления ведомства.Так, за 2025 года на территории Республики Крым инспекторами выдано 149 предписаний по 100 земельным участкам для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 880,3 га сельскохозяйственных угодий. По Севастополю – 38 предписаний по 36 участкам площадью 302,6 га.По 26 земельным участкам в Крыму и 29 земельным участкам в Севастополе правообладатели исполнили требования и устранили нарушения, что позволило ввести в оборот 157 га сельскохозяйственных угодий на территории данных регионов.Также в управлении обратили внимание собственников земель на порядок работы с предписаниями. Устранить нарушения и сообщить об этом в контрольный орган необходимо до срока, указанного в документе."В связи с этим Россельхознадзор призывает собственников земельных участков использовать их по целевому назначению и своевременно исполнять предписания Россельхознадзора во избежание экономических и экологических потерь", - подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму изъято три участка сельхозземли, которые использовались владельцами не по назначению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Казна Крыма пополнилась почти на миллиард от аренды госимущества и землиВ Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетамВ Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению

