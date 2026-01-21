https://crimea.ria.ru/20260121/v-krymu-stroyat-vodovody-i-moderniziruyut-seti-vodosnabzheniya-1152563778.html

На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей

На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей

вода в крыму

водоснабжение

вода

крым

новости крыма

сергей аксенов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152563664_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_da9170b38f2b0fd17606f660d0897296.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Более 140 километров сетей водоснабжения Крыма модернизируют в ближайшие годы. Объем финансирования программы превышает 11 млрд рублей, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". По его словам, в прошлом году была проведена реконструкция более 19 км магистральных водоводов в Керчи. В текущем запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе и городского водовода в Евпатории.Строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций (БФС) в Ленинском районе будет завершено в 2027 году.Еще два объекта планируют реализовать в 2028 году. Это - реконструкция магистрального водовода от очистных сооружений "Приятное свидание" до насосной станции на улице Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских БФС к насосной станции "Семисотка".Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта – Форос и Ялта – Артек, а также водовода Ялта – Симеиз.Ранее сообщалось, что одним из важных событий 2025 года гендиректор "Воды Крыма" считает запуск тракта водоподачи для обеспечения восточного Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

