Рейтинг@Mail.ru
На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-krymu-stroyat-vodovody-i-moderniziruyut-seti-vodosnabzheniya-1152563778.html
На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
Более 140 километров сетей водоснабжения Крыма модернизируют в ближайшие годы. Объем финансирования программы превышает 11 млрд рублей, сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T09:50
2026-01-21T09:50
вода в крыму
водоснабжение
вода
крым
новости крыма
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152563664_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_da9170b38f2b0fd17606f660d0897296.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Более 140 километров сетей водоснабжения Крыма модернизируют в ближайшие годы. Объем финансирования программы превышает 11 млрд рублей, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". По его словам, в прошлом году была проведена реконструкция более 19 км магистральных водоводов в Керчи. В текущем запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе и городского водовода в Евпатории.Строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций (БФС) в Ленинском районе будет завершено в 2027 году.Еще два объекта планируют реализовать в 2028 году. Это - реконструкция магистрального водовода от очистных сооружений "Приятное свидание" до насосной станции на улице Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских БФС к насосной станции "Семисотка".Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта – Форос и Ялта – Артек, а также водовода Ялта – Симеиз.Ранее сообщалось, что одним из важных событий 2025 года гендиректор "Воды Крыма" считает запуск тракта водоподачи для обеспечения восточного Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152563664_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_cb4c93fed2677d98166066e93accc548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, водоснабжение, вода, крым, новости крыма, сергей аксенов
На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей

На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму потратят более 11 млрд рублей - Аксенов

09:50 21.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСотрудник предприятия "Вода Крыма"
Сотрудник предприятия Вода Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Более 140 километров сетей водоснабжения Крыма модернизируют в ближайшие годы. Объем финансирования программы превышает 11 млрд рублей, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"В Крыму реализуется масштабная программа модернизации сетей водоснабжения, в рамках которой в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140 км", - написал он в своем ТГ-канале.
Проект реализуется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". По его словам, в прошлом году была проведена реконструкция более 19 км магистральных водоводов в Керчи. В текущем запланирован ввод в эксплуатацию водовода до очистных сооружений "Петровские скалы" в Симферополе и городского водовода в Евпатории.
Строительство насосной станции и водовода для подачи воды на Сокольские блоки фильтровальных станций (БФС) в Ленинском районе будет завершено в 2027 году.
Еще два объекта планируют реализовать в 2028 году. Это - реконструкция магистрального водовода от очистных сооружений "Приятное свидание" до насосной станции на улице Маршала Жукова в Симферополе и подключение Ленинских и Щелкинских БФС к насосной станции "Семисотка".
Завершающим этапом программы станет ввод в эксплуатацию в 2030 году дублирующих водоводов Ялта – Форос и Ялта – Артек, а также водовода Ялта – Симеиз.
Ранее сообщалось, что одним из важных событий 2025 года гендиректор "Воды Крыма" считает запуск тракта водоподачи для обеспечения восточного Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Вода в КрымуВодоснабжениеВодаКрымНовости КрымаСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
11:12Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
11:00Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
10:55Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
10:47Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
10:42Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
10:36Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
10:32Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
10:16Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету
10:09Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
09:58Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
09:50На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
09:38Как получить выплату при аварии из-за гололеда
09:20План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
09:14В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
09:09Киев на грани катастрофы – Кличко
08:56Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи
Лента новостейМолния