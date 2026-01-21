https://crimea.ria.ru/20260121/v-krymu-shkolniki-raskryvayut-tayny-drevnosti-1152549379.html

В Крыму школьники раскрывают тайны древности

Школа археологических исследований при Керченской экспедиции Института археологии Крыма РАН возвращает давнюю традицию вовлечения молодежи в настоящую науку.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Школа археологических исследований при Керченской экспедиции Института археологии Крыма РАН возвращает давнюю традицию вовлечения молодежи в настоящую науку. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук Александр Кислый.Традиция, проверенная временемПо его словам, идея союза школы и известнейших ученых зародилась еще в послевоенные времена."Археология словно магнитом притягивала тогда детвору. Потому что там, на раскопках, происходило нечто необыкновенное. Телевизоров не было, а тем более компьютеров или смартфонов, в кино не всегда пойдешь и не везде был послевоенный кинопрокат. А тут – каждый стук лопаты и… что-то новое, захватывающее", – пояснил историк.Первыми школьников, наблюдавших за раскопками, приветствовали московские экспедиции, работавшие на Митридате в Керчи. Позднее к подобным экспериментам присоединились и другие знаменитые археологи.Сегодня школа объединяет академическую археологию и работу со школьниками, стремясь отвлечь их от экранов гаджетов и вовлечь в настоящие исследования.Археология как инструмент воспитания и саморазвитияПроект делает акцент на археологической педагогике – дисциплине, которая учит детей работать руками и умом.Школьники не только изучают прошлое, но и развивают навыки самоорганизации, коллективной работы и творчества. Например, в экспедиции проводятся мастер-классы по керамике, литью из металла, прядению.Почему обычных уроков истории недостаточноПо мнению Александра Кислого, традиционные школьные уроки истории не дают тех навыков и опыта, которые формируются на раскопках. В экспедициях же дети сами участвуют в научной работе, наблюдают за настоящими исследованиями, делают выводы и участвуют в обсуждениях.Цифровые технологии на службе наукиШкола использует цифровые инструменты, но не заменяет ими реальный опыт. В работе применяются новые технологии – не только при "кабинетных" исследованиях, но и непосредственно "в полях".Археологическая педагогика сочетает традиционные методы и современные технологии для того, чтобы сделать обучение интересным и содержательным, отмечает доктор исторических наук.Практическая работа школьниковШкольники участвуют в реальных экспедициях, например, исследуют древнейшее поселение Восточного Крыма, которое, по предположениям исследователей, существовало 5 тысяч лет назад. На раскопках полуострова побывали даже дети из Екатеринбурга – археологический отряд "Полевской". Под руководством опытных педагогов они профессионально работали с инструментами и находками. Особое внимание уделяется креативности учителей. Так, под руководством Павла Титенко, директора школы в Петербурге, дети сделали доклады по находкам из Крыма в Эрмитаже.Формирование отношения к культурному наследиюПо словам руководителя экспедиции, кроме того, участие в проекте помогает детям ценить прошлое и заботиться о наследии."Археология показывает, как начинался человек, общество, каково его сущностное качество, и чем он закончит. От Homo sapiens’a до скелетов и цифрового будущего, взамен телесному, природному", – подчеркнул он.География и масштабы проектаШкола археологических исследований работает в Крыму, Санкт-Петербурге, Москве и Приуралье. В проекте участвуют около 500 человек – школьники, педагоги и исследователи. Проект планируют расширять: новые экспедиции, онлайн-курсы и интерактивные платформы помогут привлечь еще больше детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностейАрхеологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедицияхКак работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение

Дарья Дьяченко

