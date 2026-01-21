https://crimea.ria.ru/20260121/v-krymu-s-1-fevralya-vvedut-edinuyu-transportnuyu-kartu-dlya-oplaty-proezda-1152581075.html

В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда

Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса".

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса". А к лету планируется полностью уйти от оплаты поездок в общественном транспорте наличными деньгами, в том числе у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях "Почты Крыма", а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.После того как "Крымтроллейбус" полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта. К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионовВ Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспортеВ Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте

