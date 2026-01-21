В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда

https://crimea.ria.ru/20260121/v-krymu-s-1-fevralya-vvedut-edinuyu-transportnuyu-kartu-dlya-oplaty-proezda-1152581075.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса". А к лету планируется полностью уйти от оплаты поездок в общественном транспорте наличными деньгами, в том числе у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях "Почты Крыма", а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.После того как "Крымтроллейбус" полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта. К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса". А к лету планируется полностью уйти от оплаты поездок в общественном транспорте наличными деньгами, в том числе у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.
"Транспортная карта у нас начинает работать с 1 февраля. Мы ее запускаем на маршрутах "Крымтроллейбуса"… Это может не произойдет сразу на всех маршрутах, но мы будем внедрять по 30-50 маршрутов еженедельно", – сказал глава ведомства.
По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях "Почты Крыма", а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.
После того как "Крымтроллейбус" полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта.
К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский.
"Наша задача – до лета зайти в сезон полностью с транспортными картами для всех видов подвижного состава, как для республиканских, так и для частных перевозчиков. Наличные полностью уберут", - подчеркнул Козловский.
Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
