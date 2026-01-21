Рейтинг@Mail.ru
В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260121/v-krymu-s-1-fevralya-vvedut-edinuyu-transportnuyu-kartu-dlya-oplaty-proezda-1152581075.html
В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда
В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда
Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса". А к... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T17:19
2026-01-21T17:19
радио "спутник в крыму"
крым
минтранс крыма
арсений козловский
транспорт
общественный транспорт
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357438_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_3c150614a600dcf620451e98ec017c83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса". А к лету планируется полностью уйти от оплаты поездок в общественном транспорте наличными деньгами, в том числе у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях "Почты Крыма", а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.После того как "Крымтроллейбус" полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта. К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионовВ Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспортеВ Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0e/1122357438_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_294b1fe2a07bdefe5e2353100575864c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минтранс крыма, арсений козловский, транспорт, общественный транспорт, общество, новости крыма
В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда

В Крыму к лету полностью уйдут от оплаты наличными поездок в общественном транспорте

17:19 21.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в евпаторийском трамвае
Валидатор в евпаторийском трамвае - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Транспортная карта "Цифровой Крым" для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах "Крымтроллейбуса". А к лету планируется полностью уйти от оплаты поездок в общественном транспорте наличными деньгами, в том числе у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.
"Транспортная карта у нас начинает работать с 1 февраля. Мы ее запускаем на маршрутах "Крымтроллейбуса"… Это может не произойдет сразу на всех маршрутах, но мы будем внедрять по 30-50 маршрутов еженедельно", – сказал глава ведомства.
По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях "Почты Крыма", а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.
После того как "Крымтроллейбус" полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта.
К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский.
"Наша задача – до лета зайти в сезон полностью с транспортными картами для всех видов подвижного состава, как для республиканских, так и для частных перевозчиков. Наличные полностью уберут", - подчеркнул Козловский.
Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымМинтранс КрымаАрсений КозловскийТранспортОбщественный транспортОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин
18:4132 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:33Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
18:21По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
18:17Выступление Трампа в Давосе – главные заявления
18:10Крымский мост закрыт
18:10Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
18:02Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
17:50"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
17:40Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
17:31США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп
17:23Европа разрушает сама себя – Трамп
17:19В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда
17:02В Феодосии обновили плановый график отключений света
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Лента новостейМолния