Рейтинг@Mail.ru
В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-kerchi-zhiteli-mnogoetazhek-zamerzayut-v-kvartirakh-1152580490.html
В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
В Керчи жители многоквартирных домов от улицы Фурманова до улицы Пошивальникова пожаловались на низкое качество подачи отопления в квартиры. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T16:47
2026-01-21T16:47
крым
керчь
олег каторгин
отопление
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152579322_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_57b3762f0a1744005234757fd2aeb36a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи жители многоквартирных домов от улицы Фурманова до улицы Пошивальникова пожаловались на низкое качество подачи отопления в квартиры. Об этом сообщил глава города Олег Каторгин.По его словам, горожане отмечают, что в квартирах прохладно, а с понижением температуры на улице проблема обострилась. Причиной стала авария на котельной.Он отметил, что бригада специалистов для проведения ремонта второго котлоагрегата будет направлена в Керчь в четверг. По оценке специалистов, аварийно-восстановительные работы займут до 10 дней."Все это время котельная должна работать в максимально допустимом режиме, чтобы минимизировать неудобства керчан", - добавил Каторгин.После окончания отопительного сезона в котельной проведут капремонт.Ранее в Крыму назвали частую причину аварий на теплосетях - износ инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи строят новую котельную – когда закончат работыВ Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверкуХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152579322_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_81b3480c7b31a1adddc4b65c0f4609a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, олег каторгин, отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах

В Керчи произошла авария на котельной – мэр

16:47 21.01.2026
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКотельная в Керчи
Котельная в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи жители многоквартирных домов от улицы Фурманова до улицы Пошивальникова пожаловались на низкое качество подачи отопления в квартиры. Об этом сообщил глава города Олег Каторгин.
По его словам, горожане отмечают, что в квартирах прохладно, а с понижением температуры на улице проблема обострилась. Причиной стала авария на котельной.

"Лично побывал на котельной по улице Кирова, 79а, чтобы разобраться в причинах на месте. Ситуация следующая: в работе находится только один из двух котлов. Второй котел вышел из строя, что и является основной причиной проблемы", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКотельная в Керчи
Котельная в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Котельная в Керчи
Он отметил, что бригада специалистов для проведения ремонта второго котлоагрегата будет направлена в Керчь в четверг. По оценке специалистов, аварийно-восстановительные работы займут до 10 дней.
"Все это время котельная должна работать в максимально допустимом режиме, чтобы минимизировать неудобства керчан", - добавил Каторгин.
После окончания отопительного сезона в котельной проведут капремонт.
"Принципиально важно после окончания отопительного сезона произвести капитальный ремонт этого котлоагрегата, чтобы восстановить его работоспособность и обеспечить качественное и надежное теплоснабжение жителей в будущем", - заключил мэр Керчи.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаКотельная в Керчи
Котельная в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Котельная в Керчи
Ранее в Крыму назвали частую причину аварий на теплосетях - износ инфраструктуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи строят новую котельную – когда закончат работы
В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
 
КрымКерчьОлег КаторгинОтоплениеОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезонЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
15:51Вынесен приговор исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
15:49Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
15:31В Севастополе повторно остановили морской транспорт
15:21В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок
15:21На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
15:10Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский
15:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:48В Севастополе спасли примерзших ко льду птиц
14:36В Германии шокированы заявлением Мерца о России
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
Лента новостейМолния