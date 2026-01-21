В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах

https://crimea.ria.ru/20260121/v-kerchi-zhiteli-mnogoetazhek-zamerzayut-v-kvartirakh-1152580490.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи жители многоквартирных домов от улицы Фурманова до улицы Пошивальникова пожаловались на низкое качество подачи отопления в квартиры. Об этом сообщил глава города Олег Каторгин.По его словам, горожане отмечают, что в квартирах прохладно, а с понижением температуры на улице проблема обострилась. Причиной стала авария на котельной.Он отметил, что бригада специалистов для проведения ремонта второго котлоагрегата будет направлена в Керчь в четверг. По оценке специалистов, аварийно-восстановительные работы займут до 10 дней."Все это время котельная должна работать в максимально допустимом режиме, чтобы минимизировать неудобства керчан", - добавил Каторгин.После окончания отопительного сезона в котельной проведут капремонт.Ранее в Крыму назвали частую причину аварий на теплосетях - износ инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи строят новую котельную – когда закончат работыВ Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверкуХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Керчи жители многоквартирных домов от улицы Фурманова до улицы Пошивальникова пожаловались на низкое качество подачи отопления в квартиры. Об этом сообщил глава города Олег Каторгин.
По его словам, горожане отмечают, что в квартирах прохладно, а с понижением температуры на улице проблема обострилась. Причиной стала авария на котельной.
"Лично побывал на котельной по улице Кирова, 79а, чтобы разобраться в причинах на месте. Ситуация следующая: в работе находится только один из двух котлов. Второй котел вышел из строя, что и является основной причиной проблемы", - написал Каторгин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что бригада специалистов для проведения ремонта второго котлоагрегата будет направлена в Керчь в четверг. По оценке специалистов, аварийно-восстановительные работы займут до 10 дней.
"Все это время котельная должна работать в максимально допустимом режиме, чтобы минимизировать неудобства керчан", - добавил Каторгин.
После окончания отопительного сезона в котельной проведут капремонт.
"Принципиально важно после окончания отопительного сезона произвести капитальный ремонт этого котлоагрегата, чтобы восстановить его работоспособность и обеспечить качественное и надежное теплоснабжение жителей в будущем", - заключил мэр Керчи.
Ранее в Крыму назвали
частую причину аварий на теплосетях - износ инфраструктуры.
