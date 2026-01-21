Рейтинг@Mail.ru
В Германии шокированы заявлением Мерца о России - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Германии шокированы заявлением Мерца о России
В Германии шокированы заявлением Мерца о России - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Германии шокированы заявлением Мерца о России
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала "замечательным осознанием" заявление канцлера ФРГ Фридриха... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала "замечательным осознанием" заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России. Об этом она написала в соцсети X.При этом политик подчеркнула, что "лучше поздно прийти к таким выводам, чем никогда".На прошлой неделе в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной, сказал о необходимости поиска компромисса с ней и выразил надежду на восстановление отношений.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.
РИА Новости Крым
В Германии шокированы заявлением Мерца о России

В Германии шокированы заявлением Мерца о поиске компромисса с Россией

14:36 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала "замечательным осознанием" заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России. Об этом она написала в соцсети X.

"Россия – наш крупнейший европейский сосед и европейская страна, с которой мы должны найти компромисс? К этому замечательному выводу, за который моя партия годами подвергалась критике со стороны политиков и СМИ, теперь, по-видимому, пришел и канцлер Фридрих Мерц", — цитирует ее РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что "лучше поздно прийти к таким выводам, чем никогда".
На прошлой неделе в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной, сказал о необходимости поиска компромисса с ней и выразил надежду на восстановление отношений.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.
