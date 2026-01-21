https://crimea.ria.ru/20260121/v-germanii-shokirovany-zayavleniem-mertsa-o-rossii-1152574455.html

В Германии шокированы заявлением Мерца о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала "замечательным осознанием" заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России. Об этом она написала в соцсети X.При этом политик подчеркнула, что "лучше поздно прийти к таким выводам, чем никогда".На прошлой неделе в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной, сказал о необходимости поиска компромисса с ней и выразил надежду на восстановление отношений.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасностиПутин назвал условие мира и международного согласияКаждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо

