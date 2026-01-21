https://crimea.ria.ru/20260121/v-fevrale-kurs-rublya-mozhet-razvernutsya-iz-za-tsen-na-neft--ekonomist-1152586986.html

В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист

В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист

2026-01-21T21:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В феврале курс рубля, который на данном этапе держится уверенно, может измениться. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, с начала года курс российской валюты поддерживает ключевая ставка, сдерживающая спрос на валюту, а также активные продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако в следующем месяце добавятся новые факторы.В феврале на рубль может "надавить" восстановление импорта, а также возможное снижение цен на нефть. Не исключено и решение Центробанка изменить ключевую ставку уже 13 февраля, отметил эксперт.До 5 февраля будет продано валюты и золота на более чем 192 миллиарда рублей, прогнозирует Шнейдерман.На фоне годовой инфляции 5,59% в прошлом году регулятор может действовать более решительно. Если ставка резко снизится, рубль ослабнет, заключил Шнейдерман.Ранее банк России отметил снижение годовой инфляции в России в декабре 2025 года до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

