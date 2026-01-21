Рейтинг@Mail.ru
В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-fevrale-kurs-rublya-mozhet-razvernutsya-iz-za-tsen-na-neft--ekonomist-1152586986.html
В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист
В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист
В феврале курс рубля, который на данном этапе держится уверенно, может измениться. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента поддержки... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T21:19
2026-01-21T21:19
россия
общественная организация "россия без долгов"
рубль
курс рубля
финансы
деньги
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_adada67e7e5b3c20aef308daa5069529.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В феврале курс рубля, который на данном этапе держится уверенно, может измениться. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, с начала года курс российской валюты поддерживает ключевая ставка, сдерживающая спрос на валюту, а также активные продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако в следующем месяце добавятся новые факторы.В феврале на рубль может "надавить" восстановление импорта, а также возможное снижение цен на нефть. Не исключено и решение Центробанка изменить ключевую ставку уже 13 февраля, отметил эксперт.До 5 февраля будет продано валюты и золота на более чем 192 миллиарда рублей, прогнозирует Шнейдерман.На фоне годовой инфляции 5,59% в прошлом году регулятор может действовать более решительно. Если ставка резко снизится, рубль ослабнет, заключил Шнейдерман.Ранее банк России отметил снижение годовой инфляции в России в декабре 2025 года до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282655_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d9b4da0456ff09ed977ea935c108e1d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общественная организация "россия без долгов" , рубль, курс рубля, финансы, деньги, экономика, новости
В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист

Февраль может стать переломным месяцем для рубля – эксперт перечислил факторы

21:19 21.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В феврале курс рубля, который на данном этапе держится уверенно, может измениться. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
По его словам, с начала года курс российской валюты поддерживает ключевая ставка, сдерживающая спрос на валюту, а также активные продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Однако в следующем месяце добавятся новые факторы.
В феврале на рубль может "надавить" восстановление импорта, а также возможное снижение цен на нефть. Не исключено и решение Центробанка изменить ключевую ставку уже 13 февраля, отметил эксперт.
До 5 февраля будет продано валюты и золота на более чем 192 миллиарда рублей, прогнозирует Шнейдерман.

"Это соответствует 12,8 млрд рублей в день, что в 2,3 раза выше по сравнению с объемами продаж с 5 декабря 2025-го по 15 января 2026 года", - указал он.

На фоне годовой инфляции 5,59% в прошлом году регулятор может действовать более решительно. Если ставка резко снизится, рубль ослабнет, заключил Шнейдерман.
Ранее банк России отметил снижение годовой инфляции в России в декабре 2025 года до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года.
По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияОбщественная организация "Россия без долгов"РубльКурс рубляФинансыДеньгиЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
22:47Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин
22:45Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
22:40Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
22:31Крымский мост открыли
22:22Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах
22:10Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
21:59Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
21:45Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
21:33Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
21:19В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист
21:09В Алуште горят два жилых дома – что известно
20:58Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
20:47Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа
20:43На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ
20:22Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
20:13В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
19:54В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году
19:39Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
19:22Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
Лента новостейМолния