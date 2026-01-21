Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии обновили плановый график отключений света - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/v-feodosii-obnovili-planovyy-grafik-otklyucheniy-sveta-1152581249.html
В Феодосии обновили плановый график отключений света
В Феодосии обновили плановый график отключений света - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Феодосии обновили плановый график отключений света
В график планового отключения света в Феодосии внесены изменения, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T17:02
2026-01-21T17:02
новости крыма
крым
феодосия
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73374dba5f7d8e82b381b3030a3a5273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии внесены изменения, сообщает "Крымэнерго".С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.Ранее в министерстве топлива и энергетики Республики Крым сообщили о введении графиков отключений из-за перегрузки электросетей в морозы.Ранее также сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420007_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b1c1d51543c954097deb8bfea539aa3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, феодосия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
В Феодосии обновили плановый график отключений света

В Феодосии обновили график плановых отключений света

17:02 21.01.2026
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии внесены изменения, сообщает "Крымэнерго".

"Вниманию жителей городского округа Феодосия! В график плановых отключений электроэнергии внесены дополнения. Отсутствовать электроснабжение будет с 23:00 22 января до 05:00 23 января 2026 года", - говорится в сообщении.

С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.
Ранее в министерстве топлива и энергетики Республики Крым сообщили о введении графиков отключений из-за перегрузки электросетей в морозы.
Ранее также сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверку
В Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
 
Новости КрымаКрымФеодосияОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин
18:4132 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:33Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
18:21По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
18:17Выступление Трампа в Давосе – главные заявления
18:10Крымский мост закрыт
18:10Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
18:02Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
17:50"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
17:40Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
17:31США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп
17:23Европа разрушает сама себя – Трамп
17:19В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда
17:02В Феодосии обновили плановый график отключений света
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Лента новостейМолния