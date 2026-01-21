https://crimea.ria.ru/20260121/v-feodosii-obnovili-planovyy-grafik-otklyucheniy-sveta-1152581249.html
В Феодосии обновили плановый график отключений света
В Феодосии обновили плановый график отключений света - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Феодосии обновили плановый график отключений света
В график планового отключения света в Феодосии внесены изменения, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T17:02
2026-01-21T17:02
2026-01-21T17:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В график планового отключения света в Феодосии внесены изменения, сообщает "Крымэнерго".С полным графиком плановых отключений можно по ссылке.Ранее в министерстве топлива и энергетики Республики Крым сообщили о введении графиков отключений из-за перегрузки электросетей в морозы.Ранее также сообщалось, что два района в Крыму, а также частично город Евпатория остались без электроснабжения. Позже без света из-за аварии остались потребители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов. Органы прокуратуры уже взяли на контроль ход проведения работ по восстановлению электроснабжения абонентов на территории перечисленных регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму жители СНТ остались без света – прокуратура начала проверкуВ Белогорске в Крыму отключили уличное освещение
В Феодосии обновили плановый график отключений света
В Феодосии обновили график плановых отключений света