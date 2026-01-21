https://crimea.ria.ru/20260121/v-alushte-goryat-dva-zhilykh-doma--chto-izvestno-1152588221.html
В Алуште горят два жилых дома – что известно
В Алуште горят два жилых дома – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Алуште горят два жилых дома – что известно
В поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма тушат пожар в деревянных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T21:09
2026-01-21T21:09
2026-01-21T21:10
крым
пожар
алушта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152588110_0:30:1074:634_1920x0_80_0_0_8a4dfe592f48d681ea125d044d54dfc0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма тушат пожар в деревянных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:42. По прибытии на место было установлено, что огонь охватил два двухэтажных деревянных дома и две хозпостройки. Существовала угроза распространения на соседние здания.Сейчас на месте 49 спасателей и 19 единиц техники, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причины случившегося устанавливаются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152588110_119:0:975:642_1920x0_80_0_0_28f5842eab99820225ceb56f0de6eb2d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пожар, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, юбк
В Алуште горят два жилых дома – что известно
На Южном берегу Крыма горят два жилых дома и хозпостройки
21:09 21.01.2026 (обновлено: 21:10 21.01.2026)