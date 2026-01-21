Рейтинг@Mail.ru
В Алуште горят два жилых дома – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Алуште горят два жилых дома – что известно
В Алуште горят два жилых дома – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2026
В Алуште горят два жилых дома – что известно
В поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма тушат пожар в деревянных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма тушат пожар в деревянных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:42. По прибытии на место было установлено, что огонь охватил два двухэтажных деревянных дома и две хозпостройки. Существовала угроза распространения на соседние здания.Сейчас на месте 49 спасателей и 19 единиц техники, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причины случившегося устанавливаются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, пожар, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, юбк
В Алуште горят два жилых дома – что известно

На Южном берегу Крыма горят два жилых дома и хозпостройки

21:09 21.01.2026 (обновлено: 21:10 21.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма тушат пожар в деревянных жилых домах и хозяйственных постройках. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:42. По прибытии на место было установлено, что огонь охватил два двухэтажных деревянных дома и две хозпостройки. Существовала угроза распространения на соседние здания.

"Для недопущения дальнейшего распространения огня было принято решение нарастить силы и средства. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, удалось защитить от пожара соседние здания и сооружения. К 20:00 пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте 49 спасателей и 19 единиц техники, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причины случившегося устанавливаются.
