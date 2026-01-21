https://crimea.ria.ru/20260121/uitkoff-edet-v-moskvu-na-peregovory-s-putinym-1152573393.html
Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T14:10
2026-01-21T14:10
2026-01-21T14:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По данным американских СМИ, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Москва заинтересована в визите американской делегации и ждет его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
14:10 21.01.2026 (обновлено: 14:11 21.01.2026)