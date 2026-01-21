Рейтинг@Mail.ru
21.01.2026
Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2026
россия
новости
кремль
дмитрий песков
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По данным американских СМИ, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Москва заинтересована в визите американской делегации и ждет его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
Новости
россия, новости, кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша
Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным

Уиткофф планирует поехать в четверг на переговоры с Путиным - Кремль

14:10 21.01.2026 (обновлено: 14:11 21.01.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, действительно, такие контакты на завтра есть в графике президента", - цитирует его РИА Новости.
По данным американских СМИ, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.
В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Москва заинтересована в визите американской делегации и ждет его.
Лента новостейМолния