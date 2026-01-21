https://crimea.ria.ru/20260121/udary-po-vpk-ukrainy-unichtozheny-sklady-boepripasov-i-mesta-zapuska-bpla-1152569474.html
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
Армия России нанесла удары по военно-промышленному комплексу Украины, уничтожив стратегические объекты противника в 144 районах, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по военно-промышленному комплексу Украины, уничтожив стратегические объекты противника в 144 районах, сообщает Минобороны РФ.
12:43 21.01.2026 (обновлено: 12:49 21.01.2026)