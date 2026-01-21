Рейтинг@Mail.ru
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/udary-po-vpk-ukrainy-unichtozheny-sklady-boepripasov-i-mesta-zapuska-bpla-1152569474.html
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
Армия России нанесла удары по военно-промышленному комплексу Украины, уничтожив стратегические объекты противника в 144 районах, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T12:43
2026-01-21T12:49
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151735315_0:40:2905:1674_1920x0_80_0_0_77ff0c83cc4b54cb7558c802c5383f1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по военно-промышленному комплексу Украины, уничтожив стратегические объекты противника в 144 районах, сообщает Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияУдары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районахУдары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151735315_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2b3da9b9522a7183ac7e0202819c757b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, украина, потери всу
Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов

Армия России ударила по складам боеприпасов ВСУ и местам подготовки и запуска дронов

12:43 21.01.2026 (обновлено: 12:49 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по военно-промышленному комплексу Украины, уничтожив стратегические объекты противника в 144 районах, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", – говорится в публикации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляция
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
Удары по Украине сегодня: пожары в Одессе и Киев без тепла и света
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииУкраинаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
13:43Бахчисарайский район частично обесточен
13:36Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк
13:28Рейд в Севастополе открыли
13:21Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
13:05Новости СВО: армия России бьет по врагу и занимает новые рубежи
12:59В Севастополе закрыли рейд
12:52Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
12:43Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
12:35Жители Крыма смогут наблюдать парад планет
12:29Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей
12:13В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
Лента новостейМолния