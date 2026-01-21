https://crimea.ria.ru/20260121/udar-vsu-po-adygee-i-kubani--est-postradavshie-oblomki-bpla-ryadom-s-mkd-1152560306.html
Удар ВСУ по Кубани и Адыгее: ранены 11 человек, обломки дрона упали у МКД
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – пострадали 11 человек, в том числе двое детей, загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – пострадали 11 человек, в том числе двое детей, загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью, сообщают главы регионов.Самая серьезная сейчас в Северском районе региона – там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них – боевая часть. Жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы. Два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске. Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба, также сообщил Кондратьев. И проинформировал, что для тех жильцов, кому это необходимо, организован пункт временного размещения.В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы.В Тахтамукайском районе Адыгеи администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения граждан.Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД. Здесь же дежурят представители администрации района, готовые ответить на вопросы пострадавших граждан, также проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:07 21.01.2026 (обновлено: 08:30 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – пострадали 11 человек, в том числе двое детей, загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью, сообщают главы регионов.
"Краснодарский край и наши соседи – республика Адыгея – подверглись массированной атаке со стороны киевского режима. К сожалению, в соседнем с Краснодаром Тахтамукайском районе есть пострадавшие", – проинформировал краевой губернатор Вениамин Кондратьев.
Самая серьезная сейчас в Северском районе региона – там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них – боевая часть. Жильцов 4-х подъездного 177 квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы. Два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске. Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба, также сообщил Кондратьев. И проинформировал, что для тех жильцов, кому это необходимо, организован пункт временного размещения.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают специальные и экстренные службы.
В Тахтамукайском районе Адыгеи администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня. В муниципалитете разворачиваются пункты временного размещения граждан.
"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них в больницу были госпитализированы 9 человек, в том числе двое детей. Сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин", – проинформировал глава республики Марат Кумпилов.
Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД. Здесь же дежурят представители администрации района, готовые ответить на вопросы пострадавших граждан, также проинформировал глава региона.
