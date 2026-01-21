Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
https://crimea.ria.ru/20260121/udar-vsu-po-adygee-chto-izvestno-o-postradavshikh-1152565319.html
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.И сообщил, что к этому часу в пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе один ребенок. На особом контроле – оказание медицинской помощи всем пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев на грани катастрофы – КличкоНад Крымом и акваториями морей сбили 11 беспилотниковДроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области
республика адыгея, новости, марат кумпилов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось

После удара ВСУ по Адыгее увеличилось число пострадавших – двое находятся в реанимации

10:47 21.01.2026 (обновлено: 11:34 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.

"Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. 7 пострадавших – в больнице пгт Энем, 2 человека – в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", – проинформировал глава республики.

И сообщил, что к этому часу в пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе один ребенок. На особом контроле – оказание медицинской помощи всем пострадавшим.
