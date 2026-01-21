https://crimea.ria.ru/20260121/udar-vsu-po-adygee-chto-izvestno-o-postradavshikh-1152565319.html
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T10:47
2026-01-21T10:47
2026-01-21T11:34
республика адыгея
новости
марат кумпилов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.И сообщил, что к этому часу в пункте временного размещения находятся 27 человек, в том числе один ребенок. На особом контроле – оказание медицинской помощи всем пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев на грани катастрофы – КличкоНад Крымом и акваториями морей сбили 11 беспилотниковДроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области
республика адыгея
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, новости, марат кумпилов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
После удара ВСУ по Адыгее увеличилось число пострадавших – двое находятся в реанимации
10:47 21.01.2026 (обновлено: 11:34 21.01.2026)