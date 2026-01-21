Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки выплат нужно тщательно разбираться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.Путин подчеркнул, что ветераны СВО, бойцы и члены их семей должны получать положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии.Ранее руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщил, что в 2025 году в отделение фонда обратились 18 тысяч человек. Это и сами бойцы, ветераны боевых действий, и члены их семей. На первом месте остается вопрос получения мер поддержки, связанных с участием в специальной военной операции, а также получение денежных выплат. По словам Трегуба, с 1 июня 2023 года отделение фонда в Крыму приняло порядка 100 тысяч обращений, более 97% из них решены положительно.
владимир путин (политик), ветераны сво, новости сво, участники сво, герои сво, помощь бойцам сво, новости
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин

Путин потребовал тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам СВО

19:09 21.01.2026 (обновлено: 20:29 21.01.2026)
 
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки выплат нужно тщательно разбираться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.
"Очевидно, что в этой большой, сложной работе не обходится и без трудностей. В ходе Прямой линии поступили обращения по поводу задержек с получением выплат, пенсий, пособий участникам СВО и их родным. Обращаю внимание: в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками и сбоями нужно самым тщательным образом", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что ветераны СВО, бойцы и члены их семей должны получать положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии.
Ранее руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщил, что в 2025 году в отделение фонда обратились 18 тысяч человек. Это и сами бойцы, ветераны боевых действий, и члены их семей. На первом месте остается вопрос получения мер поддержки, связанных с участием в специальной военной операции, а также получение денежных выплат. По словам Трегуба, с 1 июня 2023 года отделение фонда в Крыму приняло порядка 100 тысяч обращений, более 97% из них решены положительно.
Владимир Путин (политик)Ветераны СВОНовости СВОУчастники СВОГерои СВОПомощь бойцам СВОНовости
 
