https://crimea.ria.ru/20260121/uchastniki-svo-dolzhny-poluchat-vyplaty-bez-lishney-volokity--putin-1152585585.html

Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин

Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин

Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T19:09

2026-01-21T19:09

2026-01-21T20:29

владимир путин (политик)

ветераны сво

новости сво

участники сво

герои сво

помощь бойцам сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152502415_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_41cbcdbb6b928243d3447a820094b10f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки выплат нужно тщательно разбираться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.Путин подчеркнул, что ветераны СВО, бойцы и члены их семей должны получать положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии.Ранее руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщил, что в 2025 году в отделение фонда обратились 18 тысяч человек. Это и сами бойцы, ветераны боевых действий, и члены их семей. На первом месте остается вопрос получения мер поддержки, связанных с участием в специальной военной операции, а также получение денежных выплат. По словам Трегуба, с 1 июня 2023 года отделение фонда в Крыму приняло порядка 100 тысяч обращений, более 97% из них решены положительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества" В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ветераны сво, новости сво, участники сво, герои сво, помощь бойцам сво, новости