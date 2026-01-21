https://crimea.ria.ru/20260121/uchastniki-svo-dolzhny-poluchat-vyplaty-bez-lishney-volokity--putin-1152585585.html
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T19:09
2026-01-21T19:09
2026-01-21T20:29
владимир путин (политик)
ветераны сво
новости сво
участники сво
герои сво
помощь бойцам сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152502415_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_41cbcdbb6b928243d3447a820094b10f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции и члены их семей должны получать полагающиеся им выплаты без лишней бюрократии, в каждом конкретном случае задержки выплат нужно тщательно разбираться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.Путин подчеркнул, что ветераны СВО, бойцы и члены их семей должны получать положенные выплаты без волокиты и лишней бюрократии.Ранее руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщил, что в 2025 году в отделение фонда обратились 18 тысяч человек. Это и сами бойцы, ветераны боевых действий, и члены их семей. На первом месте остается вопрос получения мер поддержки, связанных с участием в специальной военной операции, а также получение денежных выплат. По словам Трегуба, с 1 июня 2023 года отделение фонда в Крыму приняло порядка 100 тысяч обращений, более 97% из них решены положительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества" В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152502415_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_72072b27664a1a6798eec0754d78e2f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), ветераны сво, новости сво, участники сво, герои сво, помощь бойцам сво, новости
Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
Путин потребовал тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам СВО
19:09 21.01.2026 (обновлено: 20:29 21.01.2026)