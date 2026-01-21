https://crimea.ria.ru/20260121/tramp-zayavil-o-planakh-vstretitsya-s-zelenskim-v-davose-1152583161.html
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о намерении встретиться там с Владимиром Зеленским в среду.По мнению Трампа, и президент России Владимир Путин, и Зеленский настроены "заключить сделку" по урегулированию конфликта.По словам Трампа, он хочет урегулировать украинский конфликт именно ради того, чтобы остановить гибель людей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует в четверг приехать в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
