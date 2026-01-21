Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/tramp-zayavil-o-planakh-vstretitsya-s-zelenskim-v-davose-1152583161.html
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о намерении встретиться там с Владимиром Зеленским... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T17:40
2026-01-21T17:40
дональд трамп
владимир зеленский
давос
сша
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145999791_0:268:609:611_1920x0_80_0_0_bf8e60bcbfef6a63933d5317ad84a50a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о намерении встретиться там с Владимиром Зеленским в среду.По мнению Трампа, и президент России Владимир Путин, и Зеленский настроены "заключить сделку" по урегулированию конфликта.По словам Трампа, он хочет урегулировать украинский конфликт именно ради того, чтобы остановить гибель людей.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует в четверг приехать в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
давос
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1a/1145999791_0:175:609:632_1920x0_80_0_0_76e26e5164f62f79b99339d647e537af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир зеленский, давос, сша, украина, политика
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе

Трамп рассказал о намерении встретиться с Зеленским в Давосе

17:40 21.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о намерении встретиться там с Владимиром Зеленским в среду.
"Я встречаюсь с ним (Зеленским - ред.) сегодня", – сказал американский лидер.
По мнению Трампа, и президент России Владимир Путин, и Зеленский настроены "заключить сделку" по урегулированию конфликта.
"Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку. Я общаюсь… с Зеленским, мне кажется он тоже хочет заключить сделку", - отметил глава Белого дома.
По словам Трампа, он хочет урегулировать украинский конфликт именно ради того, чтобы остановить гибель людей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует в четверг приехать в Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дмитриев рассказал о переговорах с США в Давосе
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДавосСШАУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин
18:4132 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:33Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
18:21По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
18:17Выступление Трампа в Давосе – главные заявления
18:10Крымский мост закрыт
18:10Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
18:02Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
17:50"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
17:40Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
17:31США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп
17:23Европа разрушает сама себя – Трамп
17:19В Крыму с 1 февраля введут единую транспортную карту для оплаты проезда
17:02В Феодосии обновили плановый график отключений света
16:55Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы – минтранс Крыма
16:47В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах
16:35Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
16:21Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов
16:07Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
15:54Власти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
Лента новостейМолния