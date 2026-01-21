Трамп не улетел в Давос с первого раза и угрожает Европе

https://crimea.ria.ru/20260121/tramp-ne-poletel-v-davos-i-ugrozhaet-evrope-1152561046.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не смог с первого раза вылететь в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме: самолет Air Force One был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс из-за выявленной электрической неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, и, как ожидалось, участие Трампа должно стать одним из центральных событий мероприятия. В этом году президент США должен лично выступить перед участниками форума, после того как годом ранее обращался к ним по видеосвязи, вернувшись тогда на международную арену в жесткой и конфронтационной манере.Давос как трибуна давленияПрошлогоднее выступление Трампа в Давосе запомнилось серией резонансных заявлений. Наибольший отклик вызвала его прямая угроза прекратить финансирование НАТО из-за, по его мнению, несправедливого распределения обязательств между союзниками. Тогда же он потребовал повысить оборонные расходы стран альянса до 5% ВВП.Несмотря на формальное согласие, ряд государств, включая Испанию, не поддержали инициативу, что вызвало раздражение Вашингтона и угрозы торговых пошлин.В вторник Трамп снова указал НАТО, что сила альянса напрямую зависит от участия США.Он также отметил, что не согласен с рядом прошлых решений альянса, принятых до его прихода к власти.Торговые войны и "базуки"В интервью телеканалу NewsNation Трамп прокомментировал европейские угрозы "торговой базукой" в ответ на его ранее объявление о намерении устранить торговый дефицит и установить "справедливые" условия с партнерами, что впоследствии привело к введению импортных пошлин против отдельных стран.Гренландия как стратегический приоритетВопрос Гренландии стал одной из центральных тем повестки Трампа перед поездкой в Давос. Он не стал раскрывать, насколько далеко готов зайти в этом вопросе, ограничившись журналистам фразой "вы узнаете".Президент США неоднократно подчеркивал стратегическое значение острова, в том числе для системы ПРО "Золотой купол", и заявлял, что решение по Гренландии "пойдет всем на пользу" и даже обрадует НАТО.Во время пресс-брифинга в Белом доме Трамп также выразил уверенность, что жители Гренландии будут рады возможности присоединения к США после личного общения с ним, несмотря на жесткую позицию Дании и властей острова.Мировые конфликты и "Совет мира"Вопрос украинского конфликта остается в числе приоритетов американского лидера. Однако перед поездкой в Давос Трамп не стал анонсировать возможные переговоры по Украине.Отдельное внимание Трамп уделяет инициативе по созданию "Совета мира" по Газе. По данным телеканала CBS, к нему согласились присоединиться более десяти стран. Президент США допустил, что новый формат может со временем заменить ООН, которую он считает "не очень полезной" организацией.Иран, Венесуэла и "оружие, о котором никто не знает"Во время брифинга в Белом доме резкие заявления прозвучали и в адрес Ирана. Трамп не исключил военного сценария, заявив "посмотрим, что случится", а также пригрозил уничтожением страны в случае угрозы своей безопасности.Эти слова прозвучали на фоне протестов в Иране, которые власти страны связали с вмешательством США и Израиля.Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон обладает "удивительным оружием", о котором "никто не знает", комментируя гипотезы о применении американскими силами звуковых технологий в Венесуэле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше"Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь МакронПретензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
