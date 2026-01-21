Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.Трамп добавил, что в ходе операции в Венесуэле США якобы применили "доселе невиданное оружие", вследствие чего венесуэльские военные не смогли применить свой системы противовоздушной обороны."Сильная и защищенная Америка означает, что НАТО сильна и защищена. Вот почему я каждый день работаю нам тем, чтобы наши вооруженные силы были очень мощными", - отметил президент США.
политика, сша, оружие, военно-промышленный комплекс (впк), в мире, дональд трамп
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США

США будет производить больше вооружений за счет строительства новых заводов – Трамп

18:10 21.01.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
"Сейчас у нас самое лучшее (военное) оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий", - сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что в ходе операции в Венесуэле США якобы применили "доселе невиданное оружие", вследствие чего венесуэльские военные не смогли применить свой системы противовоздушной обороны.
"Сильная и защищенная Америка означает, что НАТО сильна и защищена. Вот почему я каждый день работаю нам тем, чтобы наши вооруженные силы были очень мощными", - отметил президент США.
