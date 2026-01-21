https://crimea.ria.ru/20260121/tramp-anonsiroval-stroitelstvo-novykh-oruzheynykh-zavodov-v-ssha-1152583634.html

Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США

Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США

21.01.2026

В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.Трамп добавил, что в ходе операции в Венесуэле США якобы применили "доселе невиданное оружие", вследствие чего венесуэльские военные не смогли применить свой системы противовоздушной обороны."Сильная и защищенная Америка означает, что НАТО сильна и защищена. Вот почему я каждый день работаю нам тем, чтобы наши вооруженные силы были очень мощными", - отметил президент США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

