Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер
2026-01-21T18:10
2026-01-21T18:10
2026-01-21T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В США будут построены новые военные заводы, чтобы страна ускорила производство и повысила объемы выпускаемых вооружений. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.Трамп добавил, что в ходе операции в Венесуэле США якобы применили "доселе невиданное оружие", вследствие чего венесуэльские военные не смогли применить свой системы противовоздушной обороны."Сильная и защищенная Америка означает, что НАТО сильна и защищена. Вот почему я каждый день работаю нам тем, чтобы наши вооруженные силы были очень мощными", - отметил президент США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
