Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский
Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский
Около четырех тысяч домов в Киеве остаются без тепла, около 60 процентов – без света, также тяжелая ситуация складывается в других регионах Украины. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Около четырех тысяч домов в Киеве остаются без тепла, около 60 процентов – без света, также тяжелая ситуация складывается в других регионах Украины. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации, есть решение о бронировании (от мобилизации – ред.) 100% персонала. Глава киевского режима отметил, что Украина продолжит просить у "партнеров" оборудование для энергетики.Минэнерго Украины ранее в среду сообщало о частичном отключении потребителей в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях. В Киеве и Киевской области, по данным министерства, ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов.В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в КиевеВпервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
15:10 21.01.2026
 
Совещание Зеленского с главами регионов Украины на фоне блэкаута в стране
Совещание Зеленского с главами регионов Украины на фоне блэкаута в стране
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Около четырех тысяч домов в Киеве остаются без тепла, около 60 процентов – без света, также тяжелая ситуация складывается в других регионах Украины. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Киев и область, Харьков и область, Сумщина, Чернигов и область, Днепровщина – регионы, где ситуация самая сложная. Около четырех тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации, есть решение о бронировании (от мобилизации – ред.) 100% персонала. Глава киевского режима отметил, что Украина продолжит просить у "партнеров" оборудование для энергетики.
Минэнерго Украины ранее в среду сообщало о частичном отключении потребителей в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях. В Киеве и Киевской области, по данным министерства, ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов.
В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.
На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
Лента новостейМолния