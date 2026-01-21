https://crimea.ria.ru/20260121/tma-i-kholod-v-kieve-bez-sveta-ostaetsya-bolshaya-chast-domov--zelenskiy-1152575103.html

Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский

Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Тьма и холод: в Киеве без света остается большая часть домов – Зеленский

Около четырех тысяч домов в Киеве остаются без тепла, около 60 процентов – без света, также тяжелая ситуация складывается в других регионах Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Около четырех тысяч домов в Киеве остаются без тепла, около 60 процентов – без света, также тяжелая ситуация складывается в других регионах Украины. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации, есть решение о бронировании (от мобилизации – ред.) 100% персонала. Глава киевского режима отметил, что Украина продолжит просить у "партнеров" оборудование для энергетики.Минэнерго Украины ранее в среду сообщало о частичном отключении потребителей в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской (части, временно подконтрольной киевским властям – ред.) областях. В Киеве и Киевской области, по данным министерства, ситуация осложнена дополнительной нагрузкой из-за сильных морозов.В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. Ранее Кличко сообщил, что аварийные отключения будут продолжаться.На Украине введен режим чрезвычайной ситуации. На днях директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко предупредил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляцияЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в КиевеВпервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать

