https://crimea.ria.ru/20260121/tema-namereniy-ssha-v-otnoshenii-grenlandii-rossii-ne-kasaetsya---putin-1152589272.html

Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин

Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин

Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T22:47

2026-01-21T22:47

2026-01-21T22:57

аляска

гренландия

владимир путин (политик)

сша

россия

новости

совет безопасности россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152589150_0:3:2958:1667_1920x0_80_0_0_c33b507f25d539804e3b573d96f65755.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент также отметил, что у России "есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами""В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты - купили у нас Аляску. И, если мне память не изменяет, площадь Аляски — это где-то 1 717 000 кв. километров. Ну, чуть больше. И Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 млн долларов США. <...> В сегодняшних ценах, с учетом инфляции за все эти многие десятилетия, эта цифра была бы 158 млн долларов", - сказал Владимир Путин.Он напомнил, что площадь Гренландии составляет порядка 2 166 000 кв. км. "То есть разница где-то 450—449 примерно тыс. кв. километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200—250 млн", - заключил российский лидер.У Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260121/ssha-nachnut-peregovory-o-pokupke-grenlandii--tramp-1152582355.html

https://crimea.ria.ru/20260121/putin-rf-gotova-napravit-1-mlrd-v-sovet-mira-iz-zamorozhennykh-aktivov-1152589010.html

аляска

гренландия

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, гренландия, владимир путин (политик), сша, россия, новости, совет безопасности россии