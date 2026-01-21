https://crimea.ria.ru/20260121/tema-namereniy-ssha-v-otnoshenii-grenlandii-rossii-ne-kasaetsya---putin-1152589272.html
Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин
2026-01-21T22:47
2026-01-21T22:47
2026-01-21T22:57
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152589150_0:3:2958:1667_1920x0_80_0_0_c33b507f25d539804e3b573d96f65755.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент также отметил, что у России "есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами""В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты - купили у нас Аляску. И, если мне память не изменяет, площадь Аляски — это где-то 1 717 000 кв. километров. Ну, чуть больше. И Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 млн долларов США. <...> В сегодняшних ценах, с учетом инфляции за все эти многие десятилетия, эта цифра была бы 158 млн долларов", - сказал Владимир Путин.Он напомнил, что площадь Гренландии составляет порядка 2 166 000 кв. км. "То есть разница где-то 450—449 примерно тыс. кв. километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200—250 млн", - заключил российский лидер.У Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:47 21.01.2026 (обновлено: 22:57 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент также отметил, что у России "есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами"
"В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты - купили у нас Аляску. И, если мне память не изменяет, площадь Аляски — это где-то 1 717 000 кв. километров. Ну, чуть больше. И Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 млн долларов США. <...> В сегодняшних ценах, с учетом инфляции за все эти многие десятилетия, эта цифра была бы 158 млн долларов", - сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что площадь Гренландии составляет порядка 2 166 000 кв. км.
"То есть разница где-то 450—449 примерно тыс. кв. километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200—250 млн", - заключил российский лидер.
У Дании уже есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
"А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует", - сказал Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
