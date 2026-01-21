Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году

https://crimea.ria.ru/20260121/tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-rossii-povysyat-dvazhdy-v-2026-godu-1152576338.html
2026-01-21T15:49
2026-01-21T15:49
2026-01-21T15:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. О том, какие именно услуги затронет повышение стоимости, и с чем связана данная мера, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.Второе повышение тарифов произойдет не как всегда с 1 июля, а с 1 октября, добавил Леонов.Зампредседателя госкомитета отметил, что плата формируется из общего набора коммунальных услуг и может незначительно варьироваться."Это - электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата граждан формируется с учетом объема потребления этих ресурсов. В общем платеже газ и электроэнергия занимают более 60%. Но при этом регулируются они на федеральном уровне, то есть уже комитет формирует итоговый тариф для потребителя. Изначально они утверждаются федеральной антимонопольной службой", - уточнил он.По данным Ильи Леонова, на федеральном уровне принято повышение тарифа на газ на 10,1%, на электроэнергию – на 11,3%, что ниже, чем утвержденный по Республике Крым средний тариф в 11,9%.При возникновении вопросов, связанных с новыми коммунальными тарифами, Илья Леонов посоветовал обращаться в абонентские отделы муниципальных ресурсных организаций, а также на их сайты и сайт Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, где будет размещена вся необходимая информация.В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаКрым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
