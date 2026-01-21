https://crimea.ria.ru/20260121/tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-rossii-povysyat-dvazhdy-v-2026-godu-1152576338.html

Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году

Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году

Повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. О том, какие именно услуги... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T15:49

2026-01-21T15:49

2026-01-21T15:52

радио "спутник в крыму"

жкх

цены и тарифы

госкомитет по ценам и тарифам республики крым

илья леонов

общество

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111831/94/1118319430_0:0:3299:1856_1920x0_80_0_0_c4b3f2beb9def0f1ddd4b226ea307895.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. О том, какие именно услуги затронет повышение стоимости, и с чем связана данная мера, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.Второе повышение тарифов произойдет не как всегда с 1 июля, а с 1 октября, добавил Леонов.Зампредседателя госкомитета отметил, что плата формируется из общего набора коммунальных услуг и может незначительно варьироваться."Это - электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата граждан формируется с учетом объема потребления этих ресурсов. В общем платеже газ и электроэнергия занимают более 60%. Но при этом регулируются они на федеральном уровне, то есть уже комитет формирует итоговый тариф для потребителя. Изначально они утверждаются федеральной антимонопольной службой", - уточнил он.По данным Ильи Леонова, на федеральном уровне принято повышение тарифа на газ на 10,1%, на электроэнергию – на 11,3%, что ниже, чем утвержденный по Республике Крым средний тариф в 11,9%.При возникновении вопросов, связанных с новыми коммунальными тарифами, Илья Леонов посоветовал обращаться в абонентские отделы муниципальных ресурсных организаций, а также на их сайты и сайт Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, где будет размещена вся необходимая информация.В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаКрым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году

https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-izmenitsya-tarif-na-kapremont-1150211195.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, цены и тарифы, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, илья леонов, общество, новости, россия