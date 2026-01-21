Рейтинг@Mail.ru
Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году
Повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. О том, какие именно услуги... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T15:49
2026-01-21T15:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. О том, какие именно услуги затронет повышение стоимости, и с чем связана данная мера, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.Второе повышение тарифов произойдет не как всегда с 1 июля, а с 1 октября, добавил Леонов.Зампредседателя госкомитета отметил, что плата формируется из общего набора коммунальных услуг и может незначительно варьироваться."Это - электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата граждан формируется с учетом объема потребления этих ресурсов. В общем платеже газ и электроэнергия занимают более 60%. Но при этом регулируются они на федеральном уровне, то есть уже комитет формирует итоговый тариф для потребителя. Изначально они утверждаются федеральной антимонопольной службой", - уточнил он.По данным Ильи Леонова, на федеральном уровне принято повышение тарифа на газ на 10,1%, на электроэнергию – на 11,3%, что ниже, чем утвержденный по Республике Крым средний тариф в 11,9%.При возникновении вопросов, связанных с новыми коммунальными тарифами, Илья Леонов посоветовал обращаться в абонентские отделы муниципальных ресурсных организаций, а также на их сайты и сайт Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, где будет размещена вся необходимая информация.В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".
жкх, цены и тарифы, госкомитет по ценам и тарифам республики крым, илья леонов, общество, новости, россия
Тарифы на коммунальные услуги в России повысят дважды в 2026 году

В России тарифы на "коммуналку" вырастут в январе и октябре 2026 года

15:49 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. О том, какие именно услуги затронет повышение стоимости, и с чем связана данная мера, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый заместитель председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов.

"Первое повышение с января связано с изменением в налоговом законодательстве. Налог на добавленную стоимость повышается с 20 до 22% для организаций, которые были на общей системе налогообложения. Также понижается порог допустимого дохода для организаций, которые были на упрощенной системе налогообложения, то есть они теперь тоже будут оплачивать НДС. Поэтому с 1 января на все коммунальные услуги для всех субъектов Российской Федерации повышение тарифов составит 1,7%" - разъяснил он.

Второе повышение тарифов произойдет не как всегда с 1 июля, а с 1 октября, добавил Леонов.

"Для Республики Крым - это 11,9%... Этот порог утвержден правительством и учитывает все инфляционные факторы, а также необходимость доведения тарифов для населения до экономически обоснованного уровня. А решение перенести с июля на октябрь принято для снижение финансовой нагрузки для потребителя, то есть дополнительные три месяца – июль, август, сентябрь – мы будем платить по старым тарифам", - уточнил он.

Зампредседателя госкомитета отметил, что плата формируется из общего набора коммунальных услуг и может незначительно варьироваться.
"Это - электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата граждан формируется с учетом объема потребления этих ресурсов. В общем платеже газ и электроэнергия занимают более 60%. Но при этом регулируются они на федеральном уровне, то есть уже комитет формирует итоговый тариф для потребителя. Изначально они утверждаются федеральной антимонопольной службой", - уточнил он.
По данным Ильи Леонова, на федеральном уровне принято повышение тарифа на газ на 10,1%, на электроэнергию – на 11,3%, что ниже, чем утвержденный по Республике Крым средний тариф в 11,9%.

"Для отдельных категорий потребителей и домовладений, у которых тарифы с наибольшим ростом, и они занимают в платежке больший объем, правительством также утверждено предельно допустимое отклонение в размере 2,7%, то есть 11,9% в среднем по Республике Крым плюс 2,7% предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям и домовладениям с 1 октября 2026 года утверждено на уровне 14,6%", - пояснил спикер.

При возникновении вопросов, связанных с новыми коммунальными тарифами, Илья Леонов посоветовал обращаться в абонентские отделы муниципальных ресурсных организаций, а также на их сайты и сайт Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, где будет размещена вся необходимая информация.
В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".
