США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп

США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп

США начнут переговоры по приобретению Гренландии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

гренландия

дональд трамп

сша

политика

давос

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. США начнут переговоры по приобретению Гренландии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.При этом он заявил, что именно вопросы безопасности являются главной причиной, по которой Штатам необходимо завладеть островом, тогда как гренландские недра США якобы не интересуют.Американский лидер Дональд Трамп стремится расширить территорию Штатов за счет Гренландии и войти в историю, чтобы стать как президент России Владимир Путин, однако последнее невозможно, заявил ранее в среду заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнениеКрым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможныПлан по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии

2026

Новости

