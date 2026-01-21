Рейтинг@Mail.ru
США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп - РИА Новости Крым, 21.01.2026
США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп
США начнут переговоры по приобретению Гренландии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. США начнут переговоры по приобретению Гренландии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.При этом он заявил, что именно вопросы безопасности являются главной причиной, по которой Штатам необходимо завладеть островом, тогда как гренландские недра США якобы не интересуют.Американский лидер Дональд Трамп стремится расширить территорию Штатов за счет Гренландии и войти в историю, чтобы стать как президент России Владимир Путин, однако последнее невозможно, заявил ранее в среду заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
гренландия, дональд трамп, сша, политика, давос, новости
США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп

Трамп анонсировал начало переговоров по приобретению Гренландии

17:31 21.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. США начнут переговоры по приобретению Гренландии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Да, я люблю народ Дании. Я считаю, что и их лидер замечательный, но только США могут защитить этот огромный кусок льда, сделать так, чтобы ситуация была безопасной для Европы, для всех нас. И именно поэтому я хочу немедленно начать переговоры по приобретении Гренландии. Мы на протяжении своей истории покупали самые разные территории. И европейские страны покупали территории – ничего здесь неправильного нет", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что именно вопросы безопасности являются главной причиной, по которой Штатам необходимо завладеть островом, тогда как гренландские недра США якобы не интересуют.
"Здесь не про редкоземельные металлы, потому что, чтобы получить доступ к этим ресурсам, нужно пробурить сотни футов льда. Не для минеральных ресурсов нам нужна эта земля, она нам нужна для стратегических вопросов международной и национальной безопасности – это огромный незащищенный остров, который является частью Северной Америки, это наша северная граница – именно поэтому этот остров находится в центре интересов США"
Американский лидер Дональд Трамп стремится расширить территорию Штатов за счет Гренландии и войти в историю, чтобы стать как президент России Владимир Путин, однако последнее невозможно, заявил ранее в среду заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
ГренландияДональд ТрампСШАПолитикаДавосНовости
 
