Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину

Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Принятие плана восстановления Украины, который должны были принять на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было сорвано не из-за споров о Гренландии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крым" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее западные СМИ сообщили, что запланированное подписание так называемого "Плана процветания" по восстановлению Украины на сумму 800 миллиардов долларов, который должны были согласовать с Киевом Европа и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отложили из-за разногласий по вопросу контроля над Гренландией.По мнению Шатрова, дело тут не в Гренландии как таковой, а в целом позиции, которую занял президент США Дональд Трамп по отношению к остальному миру, прежде всего к коллективному Западу и в частности к Европе.Особенно проявилось это в реакции европейских стран на объявленное Трампом создание так называемого "Совета мира", считает эксперт."Мы видим, что западные страны, большинство, отказались от участия в этом процессе, за исключением стран, которые лояльны Трампу, той же Венгрии, например. Серьезные державы смотрят на историю с "Советом мира" так же, как Россия: "Мы рассматриваем это предложение". И, мне кажется, Китай точно так же будет рассматривать", – сказал Шатров.Правда в том, что речь тут идет не о создании международной организации, а об организации под управлением Трампа, через которую он хочет просто получать доход, сказал политолог."Это ООН имени Трампа. Я бы даже сказал по-другому: это союз меча и орала имени Трампа. У меня такое ощущение, что Трамп придумал себе на пенсию девелоперский проект по восстановлению Газы и предлагает всем скинуться по миллиарду. Господа, три с небольшим миллиарда долларов бюджет ООН вообще-то. А тут собираются собрать 800 миллиардов. И их Трамп хочет собрать с кого-то, а не вложить сам. А потом управлять этим процессом. Это очень интересная история", – прокомментировал Шатров.Эксперт считает, что аналогичные планы у Трампа были и на план по восстановлению Украины, и это и испугало Европу.По мнению политолога, Трамп уже понимает, что многие его раскусили."Человек получил такое удовольствие – на излете жизни потроллить весь мир. Может, он об этом мечтал всегда. Потом напишет в своих мемуарах: "Ребята, я же шутил вообще". Все может быть", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски сброшены: что заявления Трампа о Гренландии сказали об Украине "Совет мира" вместо ООН – чего хочет Трамп и при чем здесь Макрон Белоруссия войдет в "Совет мира"

