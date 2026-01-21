Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет

https://crimea.ria.ru/20260121/skolko-dorog-v-krymu-priveli-k-federalnomu-standartu-za-11-let-1152566884.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. По госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.По его словам, за более чем 11 лет в Крыму в части развития дорожной сети произошли разительные перемены."Работа ведется, и такое впечатление создается, что закончится она только тогда, когда 100% всех трасс будет приведено в надлежащее состояние, а потом уже начнется ремонт того, что построено", – сказал Цеков.При этом одинаково впечатляет, по его словам, и качество новых дорог и дорожной инфраструктуры в Крыму, и скорость строительства таких оъбектов.Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в КрымуКак пример он привел серьезную работу с дорогой в Ялту, на Южный берег Крыма, которую завершат через 2-3 года, а также в сторону Евпатории."Это серьезная трасса... И сейчас будет строиться серьезная трасса в сторону Джанкоя и за Джанкой, которая соединит наши новые регионы с Крымом", – добавил Цеков.Согласно российскому законодательству, все дороги в Крыму, новые и отремонтированные, имеют гарантии качества, детали прописываются еще на этапе составления условий контракта, так что объекты остаются в хорошем состоянии спустя годы, тем не менее работы впереди еще очень много, добавил Цеков."Дороги привели до общефедерального принятого стандарта только чуть более 50%. То есть над дорогами надо еще работать", – сказал Цеков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что большинство дорог в республике приведут в порядок до 2030 года.Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, позже была переформатирована в госпрограмму, является одним из главных драйверов развития регионов, в том числе в части строительства дорог и сопутствующей инфраструктуры.В числе ключевых объектов, созданных по программе: Крымский мост и энергомост в Крым, новый аэропорт в Симферополе, трасса "Таврида", теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и пр.В июле 2025 года правительство России продлило срок реализации госпрограммы СЭР до 2030 года. В 2026 году на ее реализацию планируется направить порядка 93 миллиардов рублей.Основные цели госпрограммы СЭР – интегрирование экономики Крыма и Севастополя в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности и снятие инфраструктурных ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютНа программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублейВ программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
11:44 21.01.2026 (обновлено: 11:55 21.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
По госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков.
По его словам, за более чем 11 лет в Крыму в части развития дорожной сети произошли разительные перемены.
"Работа ведется, и такое впечатление создается, что закончится она только тогда, когда 100% всех трасс будет приведено в надлежащее состояние, а потом уже начнется ремонт того, что построено", – сказал Цеков.
При этом одинаково впечатляет, по его словам, и качество новых дорог и дорожной инфраструктуры в Крыму, и скорость строительства таких оъбектов.
"Качество дорог, по которым мы сейчас ездим, конечно, несравнимо с тем, что было до 2014 года и во времена Советского Союза. Трасса "Таврида" вообще у нас уникальная, на не нее обращают внимание даже приезжающие в Крым отдыхающие, изумляются... Кто ожидал, что она будет построена так быстро и введена в эксплуатацию. Притом мы видим, что есть уже множество ответвлений от "Тавриды" и новые строятся, и это не только работа над съездами", – сказал Цеков.
Как пример он привел серьезную работу с дорогой в Ялту, на Южный берег Крыма, которую завершат через 2-3 года, а также в сторону Евпатории.
"Это серьезная трасса... И сейчас будет строиться серьезная трасса в сторону Джанкоя и за Джанкой, которая соединит наши новые регионы с Крымом", – добавил Цеков.
Согласно российскому законодательству, все дороги в Крыму, новые и отремонтированные, имеют гарантии качества, детали прописываются еще на этапе составления условий контракта, так что объекты остаются в хорошем состоянии спустя годы, тем не менее работы впереди еще очень много, добавил Цеков.
"Дороги привели до общефедерального принятого стандарта только чуть более 50%. То есть над дорогами надо еще работать", – сказал Цеков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что большинство дорог в республике приведут в порядок до 2030 года.
Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, позже была переформатирована в госпрограмму, является одним из главных драйверов развития регионов, в том числе в части строительства дорог и сопутствующей инфраструктуры.
В числе ключевых объектов, созданных по программе: Крымский мост и энергомост в Крым, новый аэропорт в Симферополе, трасса "Таврида", теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и пр.
В июле 2025 года правительство России продлило
срок реализации госпрограммы СЭР до 2030 года. В 2026 году на ее реализацию планируется направить
порядка 93 миллиардов рублей.
Основные цели госпрограммы СЭР – интегрирование экономики Крыма и Севастополя в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности и снятие инфраструктурных ограничений.
