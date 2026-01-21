Рейтинг@Mail.ru
Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
В Джанкойском районе Крыма водитель не справился с управлением, врезался в дерево и остался зажатым в салоне машины. Его высвободили и передали медикам... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма водитель не справился с управлением, врезался в дерево и остался зажатым в салоне машины. Его высвободили и передали медикам сотрудники "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в республиканском МЧС.По информации спасателей, авария произошла накануне вечером на автодороге в районе села Рубиновка Джанкойского района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением."Автомобиль съехал с дорожного покрытия и врезался в дерево. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины", – сказано в сообщении.Для оказания помощи выезжали сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и службы ГИБДД, уточнили специалисты.Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма на автодороге Бондаренко-Войково в ДТП пострадали молодая женщина и двое детей. Водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма водитель не справился с управлением, врезался в дерево и остался зажатым в салоне машины. Его высвободили и передали медикам сотрудники "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в республиканском МЧС.
По информации спасателей, авария произошла накануне вечером на автодороге в районе села Рубиновка Джанкойского района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением.
"Автомобиль съехал с дорожного покрытия и врезался в дерево. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины", – сказано в сообщении.
Для оказания помощи выезжали сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и службы ГИБДД, уточнили специалисты.
"Спасатели при помощи специнструмента деблокировали мужчину и передали его медработникам. Также на месте происшествия был проведен комплекс необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности", – добавили в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма на автодороге Бондаренко-Войково в ДТП пострадали молодая женщина и двое детей. Водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как получить выплату при аварии из-за гололеда
20 человек пострадали в ДТП в Крыму
В Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
 
Ситуация на дорогах КрымаМЧС Крыма"КРЫМ-СПАС"Новости КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествия
 
Лента новостейМолния