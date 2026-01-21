https://crimea.ria.ru/20260121/sekhal-s-dorogi-i-vrezalsya-v-derevo-v-krymu-muzhchinu-zazhalo-v-salone-avto-1152565759.html
Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма водитель не справился с управлением, врезался в дерево и остался зажатым в салоне машины. Его высвободили и передали медикам сотрудники "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в республиканском МЧС.По информации спасателей, авария произошла накануне вечером на автодороге в районе села Рубиновка Джанкойского района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением."Автомобиль съехал с дорожного покрытия и врезался в дерево. В результате аварии водитель оказался зажат в салоне машины", – сказано в сообщении.Для оказания помощи выезжали сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", скорой медицинской помощи и службы ГИБДД, уточнили специалисты.Накануне сообщалось, что в Ленинском районе Крыма на автодороге Бондаренко-Войково в ДТП пострадали молодая женщина и двое детей. Водитель автомобиля Renault Logan 2004 года рождения не справилась с управлением и допустила выезд за пределы дороги, где автомобиль перевернулся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить выплату при аварии из-за гололеда20 человек пострадали в ДТП в КрымуВ Евпатории водитель сбежал с места ДТП и угодил во вторую аварию
